Nach schweren Schicksalsschlag: Sängerin Elisabeth braucht deine Stimme

Die letzten zwei Jahre waren für die junge Künstlerin von Herausforderungen geprägt. Im Dezember 2022 erhielt sie die Diagnose einer Stimmbandüberwucherung, die sie zwang, ihre Stimme zu schonen und die Musik vorerst auf Eis zu legen. Doch das Schicksal forderte sie weiter heraus: Die schwere gesundheitliche Diagnose ihres Vaters stellte sie vor eine weitere, tiefgreifende Prüfung. „Es war mir unglaublich wichtig, jede freie Minute mit meinem Papa zu verbringen und ihm die Zeit so schön wie möglich zu gestalten“, erzählt Elisabeth Kreuzer.

„Es ist immer noch schwer für mich“

Trotz der schwierigen Situation konnte sie viele wertvolle Momente mit ihrem Vater sammeln, die sie bis heute in ihrem Herzen trägt. Mit fester Überzeugung sagt sie: „Ich habe ihm versprochen, mit der Musik weiterzumachen.“ Sie ist sicher, dass ihr Vater jetzt als ihr persönlicher Schutzengel an ihrer Seite ist. Die Liebe zur Musik verband die beiden eng – oft unterstützte ihr Vater sie als Tontechniker bei ihren Auftritten. „Es ist immer noch schwer für mich“, gesteht Elisabeth.

Familie und Musik geben ihr viel Kraft

„Es ist unfassbar, diesen Verlust zu akzeptieren. Aber ich weiß, dass mein Papa gewollt hätte, dass das Leben weitergeht.“ Die Trauer bleibt, doch ihre Familie und die Musik geben ihr die nötige Kraft, Schritt für Schritt nach vorne zu blicken. Inmitten all dieser Herausforderungen vernachlässigte Elisabeth ihre eigene Gesundheit, um für ihre Familie da zu sein. Trotz einer intensiven Therapie war im Juni 2024 eine Stimmbandoperation unausweichlich. Nun liegt der Fokus darauf, ihre Stimme behutsam wieder aufzubauen – mit gezielten Übungen und regelmäßigen Trainings.

Emotionales Comeback

Mit „Unsterblich verküsst“ feiert Elisabeth nun ihr emotionales Comeback. Die Single spiegelt authentisch die Höhen und Tiefen ihres Lebens wider. Sie ist ein kraftvolles Zeugnis ihrer Stärke und ihrer unerschütterlichen Leidenschaft für die Musik – einer Leidenschaft, die sie trotz aller Widrigkeiten niemals aufgegeben hat.

Bis Montag kann man noch abstimmen

Elisabeth nimmt an der „Startup – die Radio Kärnten Musikchance“ teil und ist auf der Facebook-Seite von ORF Kärnten für das Voting nominiert. Noch bis Montag, 3. März 2025, bis 7 Uhr, können Fans ihre Stimme abgeben. Der Gewinner erhält nicht nur den Titel, sondern auch mehr Sendezeit. Der Sieger wird am Montag in „Guten Morgen Kärnten“ präsentiert. Um zu gewinnen, benötigt sie jede Unterstützung.