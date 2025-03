Pflege zuhause meistern: Albert Schweitzer Trainingszentrum öffnete Türen

Am 26. Februar 2025 öffnete das Albert Schweitzer Trainingszentrum seine Türen für pflegende Angehörige und Interessierte. In Österreich werden acht von zehn Pflegebedürftigen zuhause betreut.

Die Veranstaltung am 26. Feber 2025 bot eine wertvolle Gelegenheit das vielseitige Kursangebot des Trainingszentrums kennenzulernen, sich über die neuesten Entwicklungen und Entlastungsangebote in der häuslichen Pflege zu informieren und sich von erfahrenen Fachleuten rund um die Betreuung und Pflege zuhause beraten zu lassen.

Acht von zehn Pflegedürftige werden in Österreich meist zuhause von Angehörigen betreut, die dadurch täglich mit körperlichen, organisatorischen und emotionalen Herausforderungen konfrontiert sind. Das Albert Schweitzer Trainingszentrum bietet einen geschützten Raum, in dem pflegende Angehörige in einer realitätsnahen Umgebung Pflegehandlungen erlernen und ihr Wissen erweitern können. Ziel ist es, Unsicherheiten im Pflegealltag abzubauen, körperliche Belastungen zu reduzieren und Angehörige mit dem nötigen Fachwissen auszustatten, um sich selbst und ihre Liebsten bestmöglich zu unterstützen.

Vielseitiges Programm beim Tag der offenen Tür

Der Tag der offenen Tür war geprägt von zahlreichen informativen Programmpunkten. Besonders großes Interesse galt der Präsentation des „Kleinen Pflegeratgebers Graz“, der wertvolle Tipps und Anlaufstellen für den Pflegealltag bereithält. Ein weiteres Highlight war das Gespräch mit Andrea Schmidt von der Gesundheit Österreich GmbH, die darüber informierte, wie nachhaltige Lebensweise und Gesundheit miteinander verknüpft sind. Zahlreiche Besucher nahmen die Gelegenheit wahr, sich an den Informationsständen des Trainingszentrums, der Pflegedrehscheibe Graz und der Steirischen Alzheimerhilfe umfassend beraten zu lassen.

Ort für praxisnahe Schulungen

Das Albert Schweitzer Trainingszentrum verfolgt das Ziel, pflegenden Angehörigen nicht nur theoretisches Wissen zu vermitteln, sondern auch praktische Fähigkeiten, die im Alltag eine große Erleichterung darstellen. Während der Veranstaltung konnten die Besucher:innen die verschiedenen Angebote des Trainingszentrums kennenlernen. Von Kursen zur Betreuung und Pflege zu Hause über spezialisierte Schulungen zum Thema Demenz, bis hin zu Kursen zur Körperpflege oder Ernährung im Alter. Besondere Aufmerksamkeit galt auch dem Thema „Sicheres Wohnen“, bei dem es um Sturzprävention und altersgerechte Anpassungen in den eigenen vier Wänden geht. Ein weiteres wichtiges Kursangebot stellt die rückenschonende Pflege dar, die den Angehörigen hilft, ihre eigene Gesundheit zu erhalten und zu fördern.

Krotzer: „Wir alle wünschen uns, in Würde zu altern“

Pflegestadtrat Robert Krotzer betont: „Wir alle wünschen uns, in Würde zu altern – vor allem für die Menschen, die uns am meisten am Herzen liegen. Die Pflege eines Familienmitgliedes führt häufig zu großen Veränderungen und Angehörige kommen oft an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Die Stadt Graz setzt viele Schritte, um pflegende Angehörige in ihrer wichtigen Tätigkeit und in schwierigen Situationen zu unterstützen. Dazu zählen die Kurse des Albert-Schweitzer-Trainingszentrums für pflegende Angehörige, das Grazer Pilot-Projekt Anstellung pflegender Angehöriger oder das wichtige Beratungs- und Hilfsangebot der Grazer Pflegedrehscheibe.“

Geschäftsführer der GGZ, Gerd Hartinger

Geschäftsführer der GGZ führt aus: „In den eigenen vier Wänden alt zu werden, ist für viele Menschen von großer Bedeutung. Dank des Engagements von pflegenden Angehörigen geht dieser Wunsch oft in Erfüllung. Die Pflege zu Hause zu unterstützen wird aufgrund der demografischen Entwicklung und des damit verbundenen Pflegepersonalmangels auch in Zukunft einen wichtigen Stellenwert in den GGZ einnehmen. Aus diesem Grund unterstützen die GGZ durch laufende Forschungs- und Entwicklungsprojekten und Einrichtungen wie dem Albert Schweitzer Trainingszentrum pflegende Angehörige in ihrem täglichen Tun.“

Leiterin des Albert-Schweitzer-Instituts

Judith Goldgruber ist Leiterin des Albert–Schweitzer-Instituts und merkt an: „Die Pflege zu Hause ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Sie erfordert nicht nur viel Zeit, Geduld und Hingabe, sondern auch Wissen und pflegerische Kompetenzen. Mit praxisnahen Kursen, hilfreichen Tipps und fundierten Informationen stärken wir im Albert Schweitzer Trainingszentrum pflegende Angehörige und geben ihnen Sicherheit.“