Erneuter Vorfall in St. Pölten: 13-Jähriger von Böller verletzt

In St. Pölten kam es erneut zu einem Vorfall vor einer Schule, der nun die Ermittlungsbehörden beschäftigt. Ein 13-jähriger Schüler wurde am Freitagmittag an einer Bushaltestelle vor dem Gymnasium in der Josefstraße von einem Böller getroffen und verletzt.

Schüler ins Krankenhaus gebracht

Zeugen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 13.12 Uhr. Passanten reagierten sofort und leisteten Erste Hilfe. Der Jugendliche musste mit Verletzungen am Oberschenkel in das Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Informationen liefern kann, soll sich unter der Nummer 059133 3195-100 bei der Polizei in der Linzerstraße melden.

Randale von Eltern an Mittelschule

Der Vorfall ist bereits der zweite Polizeieinsatz an einer St. Pöltner Schule in kurzer Zeit. Erst am Donnerstag eskalierte die Situation an einer Mittelschule, als zwei Elternteile zunächst Lehrkräfte beleidigten und dann auch Polizisten attackierten. 5min.at hat hier berichtet: Tochter in Schule gestürzt – Situation eskaliert, als die Eltern kommen