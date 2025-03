Sieben Listen treten wienweit an: Alle Kandidaten im Überblick

Wer in das Rathaus ein Wien einzieht entscheidet sich am 27. April

Die Einreichfrist für die Wiener Gemeinderatswahl am 27. April endete am vergangenen Freitag. Insgesamt sieben Parteien und Listen treten wienweit an. Neben den bereits im Gemeinderat vertretenen Parteien SPÖ, ÖVP, Grüne, NEOS und FPÖ haben auch die gemeinsame Liste „KPÖ und LINKS“ sowie das „Team HC Strache“ die erforderlichen Unterschriften fristgerecht vorgelegt. Damit kandidieren diese sieben Listen in allen 17 Wahlkreisen der Stadt.

Drei weitere Listen in ausgewählten Wahlkreisen

Neben den wienweit antretenden Parteien gibt es drei weitere Listen, die nur in bestimmten Wahlkreisen am Stimmzettel stehen werden:

SÖZ (Soziales Österreich der Zukunft) : tritt in allen Wahlkreisen an, mit Ausnahme von Innen-West (7., 8. und 9. Bezirk), Hietzing und Döbling.

: tritt in allen Wahlkreisen an, mit Ausnahme von Innen-West (7., 8. und 9. Bezirk), Hietzing und Döbling. PRO 23 : kandidiert ausschließlich in Liesing.

: kandidiert ausschließlich in Liesing. HERZ: tritt nur im Wahlkreis Favoriten an.

17 Listen kandidieren für die Bezirksvertretungen

Auch für die Bezirksvertretungswahlen stehen die Kandidaturen fest. Insgesamt treten 17 verschiedene Gruppierungen an, wobei einige davon nur in einzelnen Bezirken ins Rennen gehen. Für eine Kandidatur waren 50 Unterstützungserklärungen pro Bezirk erforderlich, falls die Partei nicht bereits 2020 in das jeweilige Bezirksparlament gewählt wurde. In allen 23 Bezirken sind SPÖ, ÖVP, Grüne, NEOS, FPÖ und KPÖ vertreten.

Formale Bestätigung der Wahllisten folgt

Das endgültige Aussehen der Stimmzettel ist noch nicht fixiert. Am 14. März entscheiden die Bezirkswahlbehörden über die Bezirkslisten, während die Stadtwahlbehörde am 18. März die endgültige Liste für den Gemeinderat festlegt. Eine weitere Frist endet am 3. März: Bis dahin können Stadtwahlvorschläge für den Gemeinderat eingebracht werden, um über die Landeslisten noch Restmandate zu vergeben.

Wählerverzeichnis und Wahlberechtigte

Noch ist unklar, wie viele Wahlberechtigte es geben wird. Bis 27. Februar konnten Bürger das Wählerverzeichnis in den Bezirksämtern einsehen und eventuelle Berichtigungen beantragen. Die endgültige Zahl der Wahlberechtigten wird in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.03.2025 um 13:47 Uhr aktualisiert