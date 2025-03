700.000 Euro für Fenstersanierung im Grazer Rathaus

Veröffentlicht am 1. März 2025, 14:13 / ©5 Minuten

„Die stark beschädigten Fenster des Grazer Rathauses werden saniert. Besonders betroffen sind die Fenster an der Süd-West-Seite zur Schmiedgasse, die durch Witterung und Sonneneinstrahlung stark in Mitleidenschaft gezogen wurden“, heißt es seitens der Stadt Graz. Die Kosten für diese Sanierung belaufen sich auf 650.000 Euro. Zusätzlich werden 50.000 Euro investiert, um mit der Erneuerung der Fenster an der Landhausgasse zu beginnen. „Der Stadtsenat hat der Finanzierung einstimmig zugestimmt, sodass die GBG mit der Umsetzung beauftragt werden kann“, wird abschließend mitgeteilt.