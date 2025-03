Großbrand in St. Veit: 1.300 Puten aus brennendem Stall gerettet

Am 1. März brach in St. Veit an der Glan ein Großbrand in einem Putenstall aus.

Am 1. März brach in St. Veit an der Glan ein Großbrand in einem Putenstall aus.

Am 1. März 2025 kam es in Muschk, Gemeinde Kappel am Krappfeld, zu einem Großbrand in einem Putenmastbetrieb. Die Polizei Kärnten bestätigte den Vorfall, und ein Großaufgebot an Feuerwehren war im Einsatz. Mehr dazu hier: Großbrand in St. Veit: Putenstall steht in Flammen

Feuerwehreinsatz in St. Veit: Stallbrand gefährdet 1.300 Puten

Kurz vor Mittag brach das Feuer im Stall aus. Um 11.47 Uhr forderte die örtliche Einsatzleitung Verstärkung durch die Feuerwehr St. Veit/Glan an. Atemschutztrupps der lokalen Feuerwehren trieben die Tiere ins Freie und konnten so alle 1.300 Puten retten. Die Löschwasserversorgung stellte eine Herausforderung dar. Eine Zubringleitung wurde über mehr als einen Kilometer zur Gurk verlegt. Zusätzlich wurde ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet, und ein 14.000-Liter-Tankanhänger diente als Pufferspeicher.

©FF St. Veit/Glan | Am 1. März brach in St. Veit an der Glan ein Großbrand in einem Putenstall aus. ©FF St. Veit/Glan | Die Brandursache wird derzeit von der Polizei untersucht.

Feuer in St.Veit: Ermittlungen zur Brandursache laufen

Nach 90 Minuten war der Brand unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten wurden von den örtlichen Feuerwehren übernommen, und nach zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Insgesamt waren mehr als 150 Einsatzkräfte aus 13 Feuerwehren beteiligt. Die Brandursache wird derzeit von der Polizei untersucht. Trotz des erheblichen Sachschadens konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren ein größerer Verlust verhindert werden.