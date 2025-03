Grazer Rapper bringt neues Album raus und lädt zu Live-Performance

Mit seinem Mix aus Rap auf UK Garage-, House und Trap-Beats sprengt der Grazer Rapper Genregrenzen und bringt seine Soundästhetik auf die Bühne. Das neue Album „BENJAMIN“ diktiert die Sounds des Abends.

Aufwärmrunde mit Voracts SOVIE und Onkel Ossi

Als Support-Acts sorgen die Sängerin SOVIE und Rapper Onkel Ossi für die perfekte Einstimmung, während sich das Publikum auf exklusive, fest in der österreichischen Rap-Szene verankerte, Überraschungsgäste freuen darf. Onkel Ossi arbeitet melodisch und atmosphärisch, zieht seine Inspiration aus seiner Nebentätigkeit als Produzent, in der er in alle möglichen Soundwelten eintauchen kann, die gerade Anklang finden. SOVIE, eine der angesagtesten Wiener Newcomerinnen, bezeichnet ihren Sound als Slay-Pop und zitiert ihre Wurzeln in den Genres Pop, Hip Hop, und Trap. Al Pone’s Konzert bildet den Höhepunkt des Abends und serviert das Publikum mit einer großartigen Show.

Infos zum Event Al Pone – „BENJAMIN“ Album release Party Wann? 15. März 2025 ab 20.30 Uhr Wo? Im P.P.C Graz Tickets für das Event sind im Vorverkauf über ÖTicket oder beim Künstler (@alpone_38) erhältlich. Auch können noch Karten an der Abendkasse erworben werden.