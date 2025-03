Spatenstich in Kindberg: Neues Rüsthaus für die FF Kindberg-Stadt

In Kindberg wurde am Freitag, dem 28. Februar 2025, unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit der Grundstein für das neue Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Kindberg-Stadt gelegt.

Veröffentlicht am 1. März 2025, 14:45 / ©BFVMZ Pusterhofer

In Kindberg, Steiermark, wurde am Freitag, dem 28. Februar 2025, unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit der Grundstein für das neue Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Kindberg-Stadt gelegt. Bei der feierlichen Zeremonie am Roßdorfplatz führte die Werkskapelle voestalpine Tubulars die musikalische Eröffnung durch.

Bürgermeister und Feuerwehrkommandant loben Einigkeit im Gemeinderat

Bürgermeister Christian Sander (SPÖ) übergab das Wort an den Kommandanten der FF Kindberg-Stadt, HBI Christian Deschmann. In seiner Rede dankte HBI Deschmann ausdrücklich allen Parteien der Stadt für ihre Unterstützung und die konstruktiven Gespräche, die zu einstimmigen Beschlüssen im Gemeinderat geführt haben. „Ich möchte mich bei den Stadtpolitikern und den Verantwortlichen der Stadtverwaltung für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken“, betonte Deschmann.

©BFVMZ Pusterhofer | Ehrengäste bei der Spatenstichzeremonie für das neue Rüsthaus der FF Kindberg-Stadt, unterstreichen die Wichtigkeit des Ehrenamtes.

Politik und Wirtschaft betonen Bedeutung der Feuerwehr in Kindberg

Die Veranstaltung sah zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft, darunter Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ), die Landtagsabgeordneten Stefan Hofer (SPÖ) und Cornelia Izzo (ÖVP) sowie die Vizebürgermeister Christine Seitinger (SPÖ) und Josef Grätzhofer (ÖVP). In ihren Grußworten hoben sie die Bedeutung des Ehrenamtes und die Notwendigkeit einer gut ausgestatteten und effizienten Feuerwehr hervor.

„Stützpunktfeuerwehr Kindberg-Stadt ist ein zentraler Pfeiler für die Sicherheit in unserer Gemeinde“

Landesfeuerwehrrat Rudolf Schober brachte die Grüße des Landesfeuerwehrkommandos und unterstrich die wichtige Rolle der Feuerwehr für die Gemeinde Kindberg und die Region Bruck-Mürzzuschlag. „Die Stützpunktfeuerwehr Kindberg-Stadt ist ein zentraler Pfeiler für die Sicherheit in unserer Gemeinde“, so Schober. Bürgermeister Sander präsentierte abschließend die technischen Details und den Fahrplan für das Bauprojekt und würdigte die Leistungen der ehemaligen Kommandanten, deren Engagement entscheidend zum Projekterfolg beigetragen hat.