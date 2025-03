Klagenfurt bei Dunkelheit: Laternenwanderungen durch die Altstadt

Im März gibt es in Klagenfurt Laternenwanderungen.

Im März gibt es in Klagenfurt Laternenwanderungen.

Veröffentlicht am 1. März 2025, 15:20 / ©Wolfgang Handler

In der Altstadt von Klagenfurt finden in den kommenden Wochen Laternenwanderungen statt, bei denen Teilnehmer mehr über die Geschichte der Stadt erfahren können. Der Nachtwächter, Wolfgang Handler, führt die Gruppe durch die Gassen und erläutert historische Ereignisse und Schauplätze aus dem Mittelalter. Nach der Wanderung besteht die Möglichkeit, den Abend im Innenhof des Lokals Zommstehn in der Wienergasse bei einer Feuerschale ausklingen zu lassen.

©Schuster Antina | Im März werden in Klagenfurt Laternenwanderungen angeboten. ©Sabine Biederman | Wolfgang Handler, der Nachtwächter, führt die Gruppe durch die Gassen und erzählt von mittelalterlichen Ereignissen.