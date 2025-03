Team Kärnten fordert Finanzierung der Staatssekretäre aus Parteikassen

Gerhard Köfer, Bürgermeister und Chef von Team Kärnten, äußerte sich kritisch zur Zahl der Staatssekretäre in der neuen ÖVP/SPÖ/NEOS-Bundesregierung.

Team Kärnten-Chef und Bürgermeister Gerhard Köfer äußerte sich kritisch zur Anzahl der Staatssekretäre in der neuen ÖVP/SPÖ/NEOS-Bundesregierung. Köfer bemängelt, dass diese Posten unnötig und teuer seien und fordert, dass die Kosten für die Staatssekretäre von den jeweiligen Parteien selbst übernommen werden. „Diese Posten sind keine Notwendigkeit für das Land, sondern lediglich eine teure Versorgung. Es kann nicht sein, dass wir uns in Zeiten leerer Staatskassen eine noch weiter aufgeblähte Polit-Bürokratie leisten“, erklärte Köfer. Er betonte, dass die Bevölkerung wenig Verständnis für diese zusätzliche Belastung habe.

Kritik an Staatssekretären: Köfer hinterfragt Notwendigkeit und Integration

Köfer kritisiert, dass während bei Pensionisten gespart werde und die CO₂-Steuer nicht abgeschafft werde, gleichzeitig neue Posten geschaffen werden. „Das versteht niemand. Schwarz/Türkis, Rot und Pink haben den Ernst der Lage offenbar noch immer nicht erkannt“, so Köfer. Besonders die hohe Zahl der Staatssekretäre und deren Notwendigkeit stellt er infrage und nennt als Beispiel den neuen NEOS-Staatssekretär Schellhorn. Köfer fragt sich, wie sich Schellhorn, der früher gegen die Kammern agierte, nun in einer Regierung mit der ÖVP und der SPÖ, die den Kammerstaat unterstützen, zurechtfinden wolle.

Kritik am Regierungsprogramm: „Kärnten wird zu wenig berücksichtigt„

Neben der Kritik an der Staatssekretärenzahl übt Köfer auch Kritik am Regierungsprogramm. Aus seiner Sicht komme Kärnten im neuen Programm kaum vor und wichtige Infrastrukturprojekte seien nicht berücksichtigt. „Wir werden es nicht akzeptieren, dass unser Bundesland weiterhin stiefmütterlich behandelt wird“, erklärte der Team Kärnten-Chef und appellierte an SPÖ und ÖVP, ihre Verbindungen nach Wien zu nutzen, um Kärnten besser zu vertreten.

