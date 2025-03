Neue Regierung: Angelobung wohl am Montag Vormittag

Veröffentlicht am 1. März 2025, 15:42 / ©5 Minuten

Die neue Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS wird voraussichtlich am Montagvormittag um 11 Uhr angelobt. Am Wochenende stehen noch Gespräche zwischen den designierten Regierungsmitgliedern und Bundespräsident Alexander Van der Bellen an. Die offizielle Bestätigung des Termins steht noch aus.

NEOS-Mitglieder müssen noch zustimmen

Bevor die Angelobung stattfinden kann, müssen die Mitglieder der NEOS der Koalition zustimmen. Die digitale Abstimmung erfolgt am Sonntag, wobei zwei Drittel der mehr als 1500 angemeldeten Mitglieder zustimmen müssen.

Neue Regierung mit 14 Ministerien

Die künftige Regierung umfasst 14 Ministerien – ebenso viele wie zuletzt unter Bundeskanzler Karl Nehammer. Die Regierungen Nehammer und Kurz starteten jeweils mit 15 Ministerien, bevor eine Umstrukturierung erfolgte. In der neuen Koalition entfallen jeweils sechs Ministerien auf ÖVP und SPÖ, während die NEOS zwei Ressorts besetzen.

Stocker als Kanzler, Babler als Vizekanzler

Christian Stocker (ÖVP) wird als neuer Bundeskanzler gehandelt, Andreas Babler (SPÖ) soll das Amt des Vizekanzlers übernehmen. Vier Mitglieder der bisherigen Regierung behalten ihre Posten: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Innenminister Gerhard Karner, Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Staatssekretärin Claudia Plakolm (alle ÖVP).

Mehr Staatssekretäre als zuletzt

Erstmals seit den 1980er-Jahren erhält die Bundesregierung sieben Staatssekretäre. Die ÖVP und SPÖ besetzen je drei Posten, die NEOS einen. Damit hat die Regierung unter Christian Stocker so viele Regierungsmitglieder wie kaum eine andere seit der Zweiten Republik.