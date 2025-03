85.000 Euro für Grazer Theaterfestival „spleen*graz 2026“

Graz fördert junges Theater – das 2026 in seine elfte Ausgabe gehende Festival „spleen*graz“ erhält vom Grazer Stadtsenat eine Förderung von 85.000 Euro, wie die Stadt Graz bekannt gibt. Ziel des Festivals ist es, die Vielfalt und Innovationskraft des zeitgenössischen Theaters für ein junges Publikum zu zeigen und das Interesse an Kunst, Kultur und demokratischen Prozessen nachhaltig zu fördern. Wie in den vergangenen Jahren wird eine Festivalhalle im Freien am Ortweinplatz errichtet, die als offener Begegnungsraum für Besucher, Künstler und die lokale Bevölkerung dient.