Uni Wien: Wie der COVID-19 Lockdown das Essverhalten beeinflusste

Im ersten COVID-19 Lockdown schien es auf den ersten Blick logisch: Stress, negative Stimmung und der Mangel an sozialen Kontakten könnten zu mehr ungesundem Essen führen. Doch eine neue Studie der Universität Wien zeigt ein überraschendes Ergebnis. Die Forscher fanden heraus, dass gerade eine negative Stimmung und wenig soziale Interaktionen den Verzehr von „ungesunden“ Lebensmitteln verringerten. Diese Erkenntnis widerspricht der bisherigen Annahme, dass Lockdowns zu einem Anstieg von ungesundem Essverhalten führen.

Die Studie: Daten aus Österreich, Italien und Deutschland

Im Rahmen der Studie analysierte ein Forschungsteam unter der Leitung von Ana Stijovic und Giorgia Silani das Verhalten von fast 800 Teilnehmerinnen aus Österreich, Italien und Deutschland. Die Studienteilnehmer berichteten an sieben aufeinanderfolgenden Tagen mehrmals täglich über ihre Stimmung, Stresslevel und den Konsum von Lebensmitteln wie Schokolade, Chips, Fast Food, Süßigkeiten und Käse. Zudem gaben sie an, wie häufig und in welchem Umfang sie soziale Kontakte pflegten. Die Forscher wollten untersuchen, wie sich diese Faktoren auf den Konsum von ungesundem Essen auswirkten.

Weniger soziale Interaktionen – weniger ungesundes Essen

Das überraschende Ergebnis der Studie war, dass eine geringere Anzahl an sozialen Kontakten und eine schlechtere Stimmung mit einem geringeren Konsum von ungesunden Lebensmitteln verbunden waren. Normalerweise wird angenommen, dass Menschen ungesundes Essen als eine Art Bewältigungsstrategie gegen Stress oder negative Emotionen nutzen. Doch die Daten zeigten, dass gerade in Zeiten von wenig sozialer Interaktion und schlechter Stimmung weniger zucker-, fett- oder salzreiche Lebensmittel konsumiert wurden.

Positive Stimmung und soziale Mahlzeiten als Faktor

Im Gegensatz dazu war eine gute Stimmung und häufige soziale Interaktionen mit einem höheren Konsum von ungesundem Essen verbunden. Die Forscher*innen vermuten, dass das gemeinsame Essen in sozialen Kontexten, wie etwa bei Familienmahlzeiten oder Treffen mit Freunden, zu einer größeren Aufnahme von ungesunden Lebensmitteln führt. „Gemeinsame Mahlzeiten spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung der sozialen Bindung. Bei solchen Gelegenheiten werden oft mehr Lebensmittel angeboten, was den Konsum erhöht“, erklärt Silani.

Essen zur Stimmungsregulation – aber nicht zur Bewältigung von Stress

Ein weiteres interessantes Ergebnis war, dass der Verzehr von ungesunden Lebensmitteln mit einer Verringerung von Stress und einer positiven Stimmung in Verbindung stand. Doch, so die Forscherin: „Das Essen wurde verwendet, um eine bereits positive Stimmung aufrechtzuerhalten, nicht so sehr, um eine negative Stimmung zu heben.“ Dies deutet darauf hin, dass ungesundes Essen in schwierigen Zeiten weniger eine Strategie zur Stressbewältigung war, sondern eher als eine Möglichkeit, gute Gefühle zu stabilisieren.