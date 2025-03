Schokoladenkönig Zotter packt aus: „Nur Genialität bringt uns weiter“

Josef Zotter, der visionäre Schokoladenfabrikant aus der Steiermark, sorgt wieder für Aufsehen. In der neuesten Episode des Podcasts „Menschlichkeit zum Mitnehmen“ diskutiert er leidenschaftlich über die Bedeutung von Menschlichkeit und Innovation in der Geschäftswelt und darüber, wie echte Qualität in unserer digitalen Ära geschaffen wird.

Mut zum Risiko: Zotters Rezept für bahnbrechende Innovationen

„Die Mittelmäßigkeit bringt uns als Gesellschaft nicht weiter – es braucht Mut zum Risiko, um wirklich Geniales zu schaffen,“ betont Zotter. Für ihn ist das keine leere Phrase: Seit über 38 Jahren verfolgt der Unternehmer das Ziel, Menschlichkeit in den Mittelpunkt seines Schokoladenimperiums zu stellen. Zotter ist überzeugt, dass echte Qualität und menschliche Werte der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg sind. „Wirtschaft wird oft als ‚Hardcore‘ und ausnutzend gesehen – ich setze bewusst auf das Gegenteil,“ erklärt er.

©Fabio Schaupp Josef Zotter und Andreas Neubauer (v.l.n.r.)

Handyfreie Tage und das geänderte Nutzungsverhalten der Jugend

Zotter, der selbst seit fast einem Jahrzehnt ohne Mobiltelefon lebt, beobachtet eine erfreuliche Entwicklung bei der jüngeren Generation: „Heute sind es oft die älteren Generationen, die ihr Handy zum Fotografieren nutzen, während junge Leute mehr genießen und miteinander reden.“ In seinem eigenen Betrieb, dem Schokoladentheater, sieht er, wie Besucher wieder mehr Wert auf das direkte Erleben legen.

Qualität über Quantität: Zotters Philosophie

Der Schokoladenpionier produziert nur, was er selbst essen würde. „In der Lebensmittelproduktion gilt für mich ein einfaches Prinzip: Ich stelle nur her, was ich selbst, meine Familie und mein Umfeld essen würden. Wenn es für uns gut genug ist, dann auch für andere,“ sagt Zotter. Diese Haltung hat ihn dazu gebracht, kontinuierlich mit neuen Aromen zu experimentieren, wobei er besonders die Vielfalt der Aromen in Kakao schätzt. In seiner Fabrik gibt es sogar einen „Ideenfriedhof“, wo ausgemusterte Schokoladensorten symbolisch begraben werden. „Manchmal entstehen großartige neue Sorten, manchmal echte Bauchflecke. Das gehört zur Innovation dazu,“ so Zotter über seinen kreativen Prozess.

Wirtschaft ohne Druck

Zotter betont auch die Bedeutung von natürlichem Wachstum ohne finanziellen Druck: „Ein Steuerberater sagte mir einmal: ‚Sieh dein Unternehmen wie eine Brieftasche – ist Geld drin, gib es aus, ist keins da, dann nicht.‘ Ohne finanziellen Druck kann man wirklich innovative Entscheidungen treffen.“ In einer Welt, die immer stärker von digitalen Medien geprägt ist, sieht Zotter die Notwendigkeit, das Bewusstsein für echte Kommunikation und Verbindung zu stärken. „Der Mensch ist ein Gesellschaftswesen, will kommunizieren, will Freude erleben, will sich sinnlich betätigen,“ betont er.