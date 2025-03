Arbeitsunfall: 62-Jähriger bei Holzspaltarbeiten schwer verletzt

Ein 62-Jähriger geriet Samstagmittag, 1. März 2025, mit dem Oberarm in einen Holzspalter und wurde schwer verletzt.

Veröffentlicht am 1. März 2025, 16:24 / ©Robert Telsnig

„Gegen 12 Uhr war der 62-Jährige gemeinsam mit seiner Gattin bei seinem Anwesen mit Holzspaltearbeiten mittels eines an einen Traktor angebauten Kegel-Holzspalters beschäftigt. Offenbar aus Unachtsamkeit geriet der Mann mit seiner Jacke in den Holzspalter, wodurch er am linken Oberarm schwer verletzt wurde“, heißt es seitens der Polizei. Der Verletzte wurde umgehend mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 16 ins LKH Graz gebracht. Laut Polizeibericht gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden bei diesem Unfall.