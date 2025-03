Protest für Menschenrechte am Alten Platz in Klagenfurt

Am Freitag, dem 7. März, wird in Klagenfurt eine Mahnaktion abgehalten.

Am Freitag, dem 7. März, findet um 17 Uhr am Alten Platz in Klagenfurt eine Mahnaktion für Menschenrechte, Demokratie und soziale Sicherheit statt. Die Veranstaltung wird von einer lokalen Initiative organisiert und soll ein Zeichen für die Bedeutung grundlegender Rechte und gesellschaftlicher Werte setzen.

Forderung nach Schutz der Menschenrechte und sozialen Sicherheit

Mit kurzen Statements möchten die Organisatoren auf die wachsenden Bedrohungen für Menschenrechte und soziale Sicherheitsnetze hinweisen und die Dringlichkeit des Handelns betonen. Live-Auftritte von Marie und Luise werden die Mahnaktion begleiten und mit Musik und persönlichen Statements die Atmosphäre der Veranstaltung unterstützen.

Mahnaktion für Menschenrechte und Demokratie am Alten Platz in Klagenfurt

Die Veranstaltung findet bei der Pestsäule am Alten Platz statt, einem historischen Ort in Klagenfurt, der einen symbolischen Rahmen für solche gesellschaftspolitischen Kundgebungen bietet. Die Organisatoren laden alle Interessierten ein, sich an der Aktion zu beteiligen und ihre Solidarität zu zeigen.