Wernberg ehrt Talente: Isabella Franc und Heimo Fugger ausgezeichnet

In Wernberg wurden am 26. Februar zwei junge Sportler für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet.

In Wernberg wurden am 26. Februar zwei junge Sportler für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet.

Am Mittwoch, dem 26. Feber 2025, wurden im Gemeinderatssitzungssaal des Gemeindeamts Wernberg zwei herausragende Sportler geehrt. Bürgermeisterin Doris Liposchek (SPÖ) überreichte im Beisein der Familien Sportlerehrungen. Die 12-jährige Rock’n’Roll-Tänzerin Isabella Franc und der 17-jährige Radsportler Heimo Fugger wurden für ihre sportlichen Erfolge mit jeweils einem kleinen, aber wertvollen Goldbarren ausgezeichnet.

Isabella Franc: Österreichische Meisterin im Rock’n’Roll

Isabella Franc (12) hat ihre Leidenschaft dem Tanzsport gewidmet, insbesondere dem Rock’n’Roll. Sie ist Mitglied im „Jailhouse Rock’n’Roll Club“ in Villach. Im Herbst 2023 holte sie sich gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Tobias Lamprecht aus Villach den Österreichischen Meistertitel in „Rock’n’Roll“-Akrobatik in der Kategorie „Children“ bei den Österreichischen Meisterschaften in Wolkersdorf (Niederösterreich). Bürgermeisterin Liposchek hebt hervor: „Auch in den nächsten Altersklassen legen die beiden eine Talentprobe nach der anderen ab.“ Bei den Österreichischen Meisterschaften in „Rock’n’Roll“-Akrobatik in Weiz (Steiermark) im Herbst 2024 erzielten Isabella und Tobias einen hervorragenden dritten Platz in der Kategorie „Juveniles“, wobei sie sich teils gegen ältere Konkurrenten durchsetzten.

©Gemeinde Wernberg Am Mittwoch, dem 26. Feber 2025, wurden im Gemeinderatssitzungssaal des Gemeindeamts Wernberg zwei herausragende Sportler geehrt.

Heimo Fugger: Vize-Europameister und auf dem Weg zum internationalen Erfolg

Heimo Fugger (17) ist ein aufstrebendes Talent im Radsport, das für den Radclub KAC und das österreichische Nationalteam an den Start geht. Im vergangenen Sommer konnte der junge Athlet aus Wernberg gleich dreimal Edelmetall gewinnen. Bei den Bahnrad-Europameisterschaften in Cottbus (Deutschland) sicherte er sich den Vize-Europameistertitel der Junioren (U19) im „Eliminator“ (Ausscheidungsfahren) und holte sich zudem den Europameistertitel im Punktefahren. Bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Luoyang (China) folgte der Titel des Vize-Weltmeisters im „Scratch“ (Ausdauer). „Sein Talent ist auch den Medienvertretern nicht verborgen geblieben“, freut sich Bürgermeisterin Liposchek. Der Sportpresseklub Kärnten kürte Fugger zum „Aufsteiger des Jahres 2024“.