Auch Kind verletzt: Schneemobil kollidiert mit Seil der Pistenraupe

Dem Augenschein nach leichte Verletzungen erlitten ein 50-jähriger deutscher Urlauber sowie ein 7-jähriger Deutscher als Beifahrer (beide aus dem Landkreis München) bei einem Unfall am Abend des 28. Februar in Mittersill. Der 50-Jährige lenkte im Skigebiet am Pass Thurn einen Motorschlitten bergwärts in Richtung einer Skihütte. Auf Höhe einer Kreuzung zweier Skipisten dürfte er das gespannte Seil einer Pistenraupe übersehen haben. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug beschädigt. Die beiden Verletzten wurden von Mitarbeitern der Bergbahn zur Talstation transportiert und von der Rettung ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht. Zum Unfallzeitpunkt waren sämtliche Pisten gesperrt und abgesichert. Der Mann wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.