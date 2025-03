„Vorfall“ in Mariatrost sorgt für Bim-Unterbrechung

Linie 1 unterbrochen: Wegen eines "Vorfalls" in Mariatrost enden die Straßenbahnen am Hilmteich – Ersatzbusse übernehmen den Weitertransport.

Diese Ersatzbusse starten am Hilmteich und nutzen die Mariatroster Straße für ihre Route, um die Anbindung an Mariatrost sicherzustellen. „Wegen eines Vorfalles im Bereich der Endstation der Linie 1 in Mariatrost kann der 1er derzeit nicht nach Mariatrost fahren und muss am Hilmteich wenden. Von dort aus fahren Ersatzbusse, diese fahren über die Mariatroster Straße“, erklärt die Holding Graz in einer offiziellen Mitteilung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.03.2025 um 17:01 Uhr aktualisiert