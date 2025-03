1,1 Millionen Nächtigungen: Touristen stürmten Wien im Jänner

Das Jahr 2024 war für die Wiener Beherbergungsbetriebe äußerst erfolgreich. Mit einem Netto-Nächtigungsumsatz von rund 1,4 Milliarden Euro erreichte Wien den höchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen. Dies stellt eine Steigerung von 12% im Vergleich zum Jahr 2023 dar. Besonders auffällig ist die positive Entwicklung im Jänner 2025, als 1,1 Millionen Nächtigungen verzeichnet wurden – ein Zuwachs von 10% im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Starker Start 2025: 1,1 Millionen Nächtigungen

Im Jänner 2025 konnte Wien insgesamt 1.101.000 Nächtigungen verbuchen, was die beliebte Reiseregion auch zu Beginn des Jahres weiter stärkt. Besonders bemerkenswert ist die starke internationale Nachfrage: Österreich führt mit 197.000 Nächtigungen die Liste der Top-10-Märkte an, gefolgt von Deutschland (153.000) und Italien (87.000). Auch die USA, Spanien und Großbritannien trugen mit positiven Zuwächsen zum Rekordmonat bei.

Dezember 2024 und Jahresumsatz

Die Wiener Beherbergungsbetriebe verzeichneten auch im Dezember 2024 ein beeindruckendes Ergebnis. Mit einem Umsatz von rund 174,97 Millionen Euro konnte ein Plus von 12% im Vergleich zum Dezember 2023 erzielt werden. Für das gesamte Jahr 2024 ergibt sich ein Netto-Nächtigungsumsatz von 1.382.482.000 Euro, was ebenfalls einen Anstieg von 12% im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Mehr Betten und höhere Auslastung

Im Jänner 2025 standen in Wien insgesamt 78.900 Hotelbetten zur Verfügung, was einer Steigerung von etwa 5.600 Betten im Vergleich zum Januar 2024 entspricht. Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer lag bei rund 49%, was eine leichte Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Auch die Auslastung der Betten stieg auf 37,5%, was die steigende Nachfrage nach Unterkünften in der Stadt widerspiegelt.