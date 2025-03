Spielabbruch nach Rassismus-Eklat – Bundesliga prüft Konsequenzen

Veröffentlicht am 1. März 2025, 18:10 / ©pixabay.com

Ein Vorfall in der Admiral 2. Liga sorgt für Aufsehen: Das Spiel zwischen Schwarz-Weiß Bregenz und dem FC Liefering wurde in der 90. Minute abgebrochen. Grund dafür war eine rassistische Beleidigung eines Liefering-Spielers durch einen Zuschauer. In Reaktion darauf verließ das gesamte Gästeteam geschlossen den Platz.

Vorfall wurde bestätigt

Ein Sprecher der Bundesliga bestätigte den Vorfall gegenüber Medien und kündigte an, dass der Senat 1 über die Wertung des Spiels sowie mögliche Sanktionen beraten werde. Zum Zeitpunkt des Abbruchs führte Schwarz-Weiß Bregenz mit 2:0.