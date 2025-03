Klinik Floridsdorf: Neue Therapieform bei Lungenkrebs

Die Klinik Floridsdorf bietet nun eine neue Therapieform bei Lungenkrebs an.

Die Klinik Floridsdorf bietet nun eine neue Therapieform bei Lungenkrebs an.

Veröffentlicht am 1. März 2025, 18:22 / ©Wiener Gesundheitsverbund / Hubert Dimko

In der Klinik Floridsdorf wurde eine bahnbrechende Therapieform zur Behandlung von Lungenkrebs und Metastasen entwickelt. Diese innovative Methode vereint roboterassistierte Chirurgie mit der HITOC-Methode (hypertherme intrathorakale Chemotherapie). Bei einem komplexen Eingriff entfernten die Experten der Thoraxchirurgie der Klinik Floridsdorf sowohl den Tumor als auch die Metastasen einer 53-jährigen Patientin.

Spezielle Chemotherapie

„Die Kombination aus roboterassistierter Chirurgie und HITOC ermöglicht eine effektive Behandlung, die gleichzeitig minimalinvasiv und äußerst präzise ist“, erklärt Abteilungsvorstand Stefan Watzka. Bei der HITOC-Methode wird das betroffene Gewebe während der Operation mit einer speziellen Chemotherapie behandelt, die auf 42 Grad erhitzt wird, um eine mikroskopische Reinigung durchzuführen. Dies hilft, auch kleinste Tumorzellen zu eliminieren.

Minimalinvasive Behandlung mit dem da Vinci-Roboter

Ein besonderer Vorteil dieser Therapie ist, dass der Eingriff ohne Öffnung des Brustkorbes durchgeführt werden kann. Möglich wird dies durch den Einsatz des da Vinci-Roboters, einem hochmodernen OP-Roboter, der von den Chirurg*innen über eine Konsole gesteuert wird. „Der Roboter bietet einen viel größeren Bewegungsradius als die menschliche Hand und ermöglicht es uns, auch schwer erreichbare Stellen im Rippenfell präzise zu behandeln“, so Watzka. Der Einsatz des Roboters verkürzt zudem die Dauer des Eingriffs und sorgt für eine höhere Präzision.

Behandlung für alle bösartigen Tumoren im Rippenfell

Diese neuartige Therapie wird künftig bei allen bösartigen Tumoren und Metastasen im Rippenfell eingesetzt, darunter auch Mesotheliome, die häufig durch Asbestbelastung verursacht werden. Die Kombination aus roboterassistierter Chirurgie und HITOC verspricht nicht nur eine Verbesserung der Überlebensrate, sondern auch eine deutliche Steigerung der Lebensqualität der Patienten.

Österreichs größte Thoraxchirurgie

Die Klinik Floridsdorf ist mit rund 1200 Operationen jährlich Österreichs größte Thoraxchirurgie. Spezialisiert auf Tumorerkrankungen im Bereich des Brustraumes, wie zum Beispiel Lungenkrebs, entwickelt die Klinik laufend neue Verfahren zur Behandlung von Tumoren und Metastasen.

Da Vinci-Roboter auch in anderen Bereichen im Einsatz

Seit Frühjahr 2023 setzt der Wiener Gesundheitsverbund die neuesten da Vinci-OP-Roboter in seinen Kliniken ein, nicht nur in der Thoraxchirurgie, sondern auch in der Allgemeinchirurgie und Gynäkologie. Diese moderne Technologie wird dabei helfen, chirurgische Eingriffe noch präziser und schonender durchzuführen.