Ofner kritisiert SPÖ: Kein Kurswechsel für Österreich und Kärnten

Kärntner FPÖ-Generalsekretär und Klubobmann-Stellvertreter Josef Ofner übt scharfe Kritik an den Ergebnissen der Klausur des SPÖ-Landesparteivorstandes vom 1. März.

Veröffentlicht am 1. März 2025, 18:32 / ©Parlamentsdirektion/PHOTO SIMONIS

Der Kärntner FPÖ-Generalsekretär und Klubobmann-Stellvertreter Josef Ofner übt scharfe Kritik an den Ergebnissen der Klausur des SPÖ-Landesparteivorstandes vom 1. März. Ofner wirft der SPÖ vor, den Bezug zur Realität verloren zu haben und das Regierungsprogramm der sogenannten „Verlierer-Ampel“ als positiv für Österreich und Kärnten darzustellen. „Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Anstatt die von den Wählern geforderte Veränderung umzusetzen, setzt die Verlierer-Regierung auf ein bloßes ‚Weiter wie bisher‘“, so Ofner. Er kritisiert, dass die SPÖ seiner Meinung nach die Interessen der Wähler missachte und in Wahrheit nur parteipolitische Ziele verfolge.

Kritik an Asyl- und Klimapolitik: Ofner sieht keine Veränderungen

Ein besonders drastisches Beispiel für Ofner war der Sonderlandtag in der vergangenen Woche, bei dem SPÖ und ÖVP gegen einen sofortigen Asylstopp und ein Verbot des politischen Islam gestimmt haben. Ofner bezeichnete diese Entscheidung als Zeichen dafür, dass in der Asyl- und Migrationspolitik keine Veränderungen zu erwarten seien. Auch in der Klimapolitik sah er keine Fortschritte, sondern eine Fortführung von Maßnahmen, die seiner Meinung nach die Wirtschaft zusätzlich belasten würden.

Ofner kritisiert SPÖ: „Lippenbekenntnisse statt echter Veränderung“

Die Aussage „Jetzt gilt es, das Richtige zu tun“ sei nicht mehr als ein reines Lippenbekenntnis. „Das Richtige wäre ein vollständiger Kurswechsel in Österreich. Doch das Regierungsprogramm von SPÖ, ÖVP und NEOS hat mit dem Wahlergebnis nichts zu tun. Die SPÖ täuscht die Bevölkerung bewusst, indem sie vorgibt, etwas verändern zu wollen, obwohl es ihr in Wahrheit nur um parteipolitische Interessen geht“, stellt Ofner klar.

Kärnten bleibt außen vor: Ofner kritisiert fehlende Priorität in Regierungsplänen

Der FPÖ-Generalsekretär äußerte auch Besorgnis darüber, dass Kärnten in den Plänen der neuen Bundesregierung offenbar keine Priorität habe. Das Regierungsprogramm erwähne das Bundesland lediglich einmal und trotz der hohen Anzahl an Regierungsmitgliedern sei kein einziges Minister- oder Staatssekretärsamt mit einem Kärntner Vertreter besetzt. „Das zeigt, welchen geringen Einfluss Landeshauptmann Peter Kaiser und die SPÖ Kärnten in der roten Bundespartei haben“, sagt Ofner. Wichtige Infrastrukturprojekte für Kärnten, wie der Ausbau der Friesacher Bundesstraße B317, eine Güterbahntrasse oder eine Lösung für den Plöckenpass, sind im Regierungsprogramm nicht berücksichtigt.