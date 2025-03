Rauchen in Österreich wird teurer: Tabaksteuer steigt 2026 deutlich

Veröffentlicht am 1. März 2025, 18:56 / ©Montage: Canva

Teuer, teurer, Tabaksteuer! Und das betrifft nicht nur klassische Glimmstängel – auch Nikotinpouches und E-Zigaretten werden ab 2026 mit einer Verbrauchssteuer belegt. Was bedeutet das für Konsumenten? Die Regierung setzt auf eine Modernisierung des Tabakmonopols. Neuartige Nikotinprodukte sollen künftig stärker reguliert werden. Konkret heißt es im Regierungsprogramm: „Neuartige Alternativprodukte (insbesondere Nikotinpouches und elektronische Zigaretten) unterliegen ab 2026 einer risikobasierten Verbrauchssteuer (Tabak- oder Nikotinsteuer) und das Tabakmonopol soll durch die Einbeziehung von Nikotinpouches erweitert und modernisiert werden.“

„Einführung eines Lizenzsystems wird erwogen“

Auch für E-Zigaretten könnte sich einiges ändern. „Die Einführung eines Lizenzsystems wird erwogen“, wird im Regierungsprogramm erklärt. Damit sollen Anbieter stärker kontrolliert und ein Wettbewerbsvorteil für heimische Händler geschaffen werden. Zudem soll eine „Verwaltungsvereinfachung im Bereich der Zulassung neuartiger Tabakerzeugnisse (insbesondere Tabak zum Erhitzen)“ helfen, steuerliche Nachteile gegenüber anderen EU-Ländern zu beseitigen. Das bedeutet: Höhere Steuern – und steigende Preise für Konsumenten.

Preissteigerung für Raucher: Tabakprodukte werden kostspieliger

Zigaretten sind in Österreich schon jetzt teuer – und es sieht nicht danach aus, als ob sich das bald ändern würde. Mit der geplanten Steuererhöhung wird das Rauchen weiter zum Luxus. Bereits in der Vergangenheit haben Preiserhöhungen viele Raucher hart getroffen. Mehr dazu liest du hier: Zigaretten werden teurer: So viel zahlst du jetzt fürs Rauchen.

Was bedeutet das für die Konsumenten?

Das bedeutet für Raucher: Höhere Kosten oder endgültiger Rauchstopp! Fakt ist: Der Staat will mehr Einnahmen. Bleibt abzuwarten, wie drastisch die Preiserhöhungen ausfallen. Doch eines steht fest: Für Raucher wird es nicht billiger.

Die Regierungsbildung und ihre Auswirkungen Die geplante Tabaksteuererhöhung ist Teil eines umfassenden Reformprogramms der neuen Dreierkoalition zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS. Nach langwierigen Koalitionsverhandlungen hat sich die Regierung auf eine verstärkte Regulierung von Suchtmitteln und eine gerechtere Steuerpolitik verständigt. Ziel ist es, gesundheitspolitische Maßnahmen mit fiskalischen Interessen zu verbinden, wie aus dem Regierungsprogramm hervorgeht. Die neuen Regelungen zeigen, dass die Regierung nicht nur auf zusätzliche Steuereinnahmen setzt, sondern auch Anreize für einen bewussteren Konsum schaffen will. Besonders die Einbindung neuer Nikotinprodukte in die Steuerpflicht unterstreicht den politischen Willen, den Markt umfassend zu modernisieren.