Spendenaktion bei Langlauf Tagen: 1.000 Euro für SV Villach

Im Rahmen der „Langlauf Familien Aktiv Tage“ vom 7. bis 9. Februar 2025 auf den Langlaufloipen in Kärnten wurde im Zuge der Initiative „Stars4Future“ eine Spendenaktion zugunsten des Kärntner Sportnachwuchses organisiert.

1.000 Euro Spende für den SV Villach-Nachwuchs

Die Initiative wird von UNIQA, Kärnten Sport, Kelag Energie und MJK Sportmarketing getragen. Ziel ist es, junge Sporttalente in Kärnten zu fördern und deren Entwicklung zu unterstützen. Der Erlös der diesjährigen Aktion kam dem nordischen Nachwuchs der Schiläufervereinigung Villach zugute. Ein Spendenscheck in Höhe von 1.000 Euro wurde an Gerhard Prasser, Obmann des SV Villach, sowie an die Trainer und Nachwuchssportler des Vereins übergeben.