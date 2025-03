Über 90.000 Euro ergaunert: Mann steht in Klagenfurt vor Gericht

Ein Mann muss sich am Donnerstag, den 6. März 2025, in Klagenfurt wegen schwerwiegender Betrugsvorwürfe vor Gericht verantworten.

Laut dem aktuellen Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt muss sich ein Erwachsener am Donnerstag, dem 6. März 2025, wegen schwerwiegender Betrugsvorwürfe vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, am 14. Juni 2023 in Klagenfurt durch Täuschungshandlungen beim vermeintlichen Kauf einer Liegenschaft über 20.000 Euro an Provisionsgebühren verursacht zu haben.

Maklerfirma geschädigt und Betrugsversuch mit teurem Auto

Die für den Verkauf beauftragte Maklerfirma soll dadurch erheblich geschädigt worden sein. Darüber hinaus soll er ähnliche Täuschungshandlungen angewendet haben, um sich ein Auto im Wert von über 70.000 Euro zu verschaffen. Der Angeklagte muss sich nun für diese Taten vor Gericht verantworten. Es gilt die Unschuldsvermutung.