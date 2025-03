Auto-Rückruf: Diese Fahrzeuge könnten ein Sicherheitsrisiko darstellen

In Österreich werden Autos der Marke Kia zurückgerufen.

In Österreich werden Autos der Marke Kia zurückgerufen.

Die Kia Corporation hat eine Rückrufaktion für das Modell Kia Rio gestartet. Betroffen sind Fahrzeuge mit der Fahrzeugidentifizierungsnummer KDNADM511AE6948865, die im Zeitraum vom 15. Dezember 2010 bis zum 18. März 2017 produziert wurden. Fahrer, deren Fahrzeuge in diesen Zeitraum fallen, werden dringend gebeten, die betroffene Fahrgestellnummer im Zulassungsschein zu überprüfen und anschließend eine Werkstatt aufzusuchen.

Kia Rio Rückrufaktion: Mögliche Sicherheitsgefahr durch Bremsflüssigkeitsaustritt

Laut den Qualitätskontrollen des Herstellers wurde ein sicherheitsrelevantes Problem festgestellt. In einigen Fahrzeugen des betroffenen Produktionszeitraums kann es aufgrund eines Austritts von Bremsflüssigkeit zu einem Kurzschluss in der hydraulischen elektronischen Steuereinheit des Bremssystems (HECU) kommen. Dies kann zu einem thermischen Schaden führen. In diesen Fällen kann es dazu kommen, dass sowohl die Motor- als auch die ABS-Warnleuchten aufleuchten und ein Brandgeruch aus dem Motorraum oder der Steuereinheit wahrnehmbar wird.

Rückrufaktion Kia Rio – Wichtige Informationen Rückrufnummer: 241148

Fahrzeugmodell: Kia Rio

Fahrzeugtyp: UB

Betroffener Produktionszeitraum: 15. Dezember 2010 bis 18. März 2017

Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN): KDNADM511AE6948865

Kia Rückruf: So prüfst du die Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN)

Um sicherzustellen, ob du betroffen bist, solltest du die Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN) überprüfen. Diese findest du ganz oben auf deinem Fahrzeugdokument und kannst sie auch direkt an deinem Fahrzeug an der Windschutzscheibe im unteren Rand oder am Querträger unter dem Beifahrersitz sehen. Vergleiche diese Nummer mit der betroffenen Seriennummer, um festzustellen, ob dein Fahrzeug Teil des Rückrufs ist.

Sicherheitsmaßnahme: Austausch der HECU-Sicherung

Als Reaktion auf das identifizierte Sicherheitsproblem wird eine schnelle und einfache Reparaturmaßnahme angeboten. Die betroffenen Kia-Fahrzeuge müssen die HECU-Sicherung im Motorraum durch eine neue, niedrigere Spezifikation ersetzt bekommen. Diese neue Sicherung soll einen möglichen Kurzschluss frühzeitig erkennen, bevor es zu einem thermischen Defekt kommen kann.

Termin bei Kia-Vertragspartner für Rückruf-Reparatur vereinbaren

Fahrzeughalter sollten unverzüglich einen Termin bei einem Kia-Vertragspartner (siehe www.kia.at für Partner in der Nähe) vereinbaren. Die Reparaturmaßnahme dauert etwa 20 Minuten. Es wird empfohlen, die notwendigen Schritte schnellstmöglich zu ergreifen, um mögliche Gefährdungen auszuschließen.