Regierungsprogramm: Experten sehen Luft nach oben beim Thema Wohnen

Veröffentlicht am 1. März 2025, 20:17 / ©Canva Montage

Mit dem neuen Regierungsprogramm soll das Thema „leistbares Wohnen“ stärker in den Fokus rücken. Erstmals seit Jahren bekommt SPÖ-Chef Andreas Babler ein eigenes Ressort für Wohnen – neben Kunst, Kultur, Medien und Sport. Fachleute bewerten das als positives Signal, sehen in den geplanten Maßnahmen aber keinen großen Umbruch. WIFO-Experte Michael Klien meint im Ö1 Journal: „Eine Bombe wird dieses Regierungsprogramm nicht.“ Eine umfassende Mietrechtsreform fehle, große Effekte auf den Wohnungsmarkt seien nicht zu erwarten.

Mietendeckel: Begrenzung, aber nur für Teile des Marktes

Ein zentraler Punkt des Programms ist die Deckelung der Mieten im regulierten Markt. In den nächsten drei Jahren sollen diese in Stufen begrenzt werden. Ab 2028 dürfen Mietsteigerungen maximal drei Prozent betragen – bei höherer Inflation soll nur die Hälfte an die Mieter weitergegeben werden. Doch Experten erwarten keinen großen Einfluss: Viele Mieter sind durch befristete Verträge betroffen, sodass Preissteigerungen oft erst beim neuen Vertrag spürbar werden. Zudem gilt der Deckel nicht für Neubauten – ein Kritikpunkt von Verbänden für gemeinnützigen Wohnbau. Ihnen könnten durch die Regelung bis 2026 rund 160 Millionen Euro für Investitionen fehlen.

Kaum Änderungen bei befristeten Mietverträgen

Die Regierung plant, die Mindestbefristung von Mietverträgen auf fünf Jahre anzuheben. Doch laut Klien wird sich am generellen Trend zur Befristung wenig ändern. Der Stadtforscher Robert Temel fordert daher deutlich stärkere Einschränkungen: „Drei Viertel der neuen Marktverträge sind befristet, das kann so nicht weitergehen.“

Sanierung und Wohnbauförderung: Gute Ansätze, aber mehr nötig

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Sanierung von Gebäuden, um energieeffizienter zu werden. Zwar sind Förderungen geplant, doch Experten warnen, dass eine „Sanierungsoffensive“ allein nicht ausreicht – es brauche konkrete Budgets. Positiv wird die Wiedereinführung der Zweckbindung der Wohnbauförderung gesehen, die sicherstellen soll, dass Fördermittel auch tatsächlich im Wohnbau ankommen.

Grundsteuer als verpasste Chance?

Ein Kritikpunkt ist das Fehlen einer Reform der Grundsteuer. Wohnbauexperte Wolfgang Amann fordert eine stärkere Besteuerung von unbebautem Bauland, um Spekulationen zu verhindern. Österreich liege hier im internationalen Vergleich sehr niedrig, während Steuern auf Arbeit hoch seien.

Gemischte Reaktionen aus der Branche

Während einige Fachleute das Programm als „Kompromiss“ sehen, gibt es auch Kritik. Der Verband der Haus- und Grundbesitzer lehnt den Mietendeckel ab, während gemeinnützige Bauvereinigungen die Zweckbindung der Wohnbauförderung begrüßen. Projektentwickler fordern eine rasche Umsetzung der Pläne.