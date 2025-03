Sonniger Tag nach Frühnebel – Mildere Temperaturen in Sicht

Das Wetter in Österreich wird milder und sonniger.

Veröffentlicht am 1. März 2025, 20:26 / ©Pexels / Nicky Pe

Der Tag startet mit Restwolken entlang des Alpennordrands sowie Nebelfeldern in den inneralpinen Regionen und im Süden. Doch mit zunehmendem Tagesverlauf löst sich der Nebel auf, und die Sonne setzt sich immer stärker durch. Am Nachmittag bleibt der Himmel meist klar, nur vereinzelt sind dünne Schleierwolken zu sehen, so die Prognose der Meteorologen der GeoSphere Austria.

Leichter Wind im Osten

Der Wind weht in den meisten Regionen nur schwach. Etwas lebhafter wird es in Niederösterreich und im Burgenland, wo der Nordwestwind in exponierten Lagen kräftiger durchziehen kann.

Temperaturen steigen leicht

Die Frühtemperaturen liegen zwischen frostigen -8 Grad in den kältesten Tälern und milden +2 Grad in manchen Städten. Im Tagesverlauf erwärmt sich die Luft, und die Höchstwerte erreichen angenehme 6 bis 11 Grad.

