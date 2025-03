Seminar in Ludmannsdorf: Wie Genetik das Verhalten von Hunden prägt

Am 8. und 9. März findet in Ludmannsdorf ein Seminar über Hundeverhalten statt.

Am 8. und 9. März 2025 findet in Ludmannsdorf ein Seminar statt, das sich mit der Frage beschäftigt, wie die Genetik das Verhalten von Hunden beeinflusst. Zwei internationale Wissenschaftler werden ihre aktuellen Erkenntnisse zu diesem Thema präsentieren.

Einblicke in Hundeverhalten: Experten beleuchten Genetik und Zuchtmerkmale

Udo Gansloßer, Privatdozent für Zoologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, geht auf die Zusammenhänge zwischen Zoologie, Verhaltensbiologie und der Mensch-Hund-Beziehung ein. Hanna Tebelmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Oldenburg, beleuchtet die Themen Qualzuchtmerkmale bei Hunden sowie den Unterschied zwischen Wildtieren und Haushunden. Sie untersucht insbesondere das Verhalten von Urhunden im Vergleich zu modernen Rassen. Das Seminar wird im Gasthaus Ogris in Ludmannsdorf abgehalten.