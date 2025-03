Steiermark: Viel Sonne am Sonntag, bis zu 10 Grad möglich

Sonniger Sonntag in der Steiermark: Nebel verzieht sich meist am Vormittag, Temperaturen steigen auf bis zu 10 Grad.

Am Sonntag, dem 2. März 2025, sorgt steigender Luftdruck für freundliches Wetter in der Steiermark. Abseits von Nebel und Hochnebel scheint den ganzen Tag die Sonne, wobei sich Nebelfelder meist im Laufe des Vormittags auflösen. Besonders in der Weststeiermark und an der Grenze zu Niederösterreich kann sich der Nebel etwas länger halten. Die Frühtemperaturen liegen zwischen -5 und +1 Grad, bis zum Nachmittag werden 6 bis 10 Grad erreicht.