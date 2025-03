Streit eskaliert: Zwei Männer randalieren – Polizei greift durch

Veröffentlicht am 2. März 2025, 06:08 / ©Fotomontage Canva

Am 2. März 2025, gegen 0.30 Uhr, mussten Polizisten in einem Lokal in Klagenfurt wegen eines angezeigten Streites einschreiten. Ein 25 Jahre alter Beteiligter aus Klagenfurt wurde von den Beamten befragt. Im Zuge dessen verhielt er sich äußerst aggressiv und beschimpfte die Beamten.

Mann (50) wird handgreiflich gegenüber Polizisten

Währenddessen kam dann noch der zweite Beteiligte hinzu und mischte sich ein. Trotz Abmahnungen steigerte sich das Verhalten der beiden Streitparteien und so musste der 25-Jährige festgenommen werden. Schließlich wurde der zweite Beteiligte, ein 50 Jahre alter Mann aus Klagenfurt, ebenfalls immer aggressiver und auch handgreiflich gegenüber einem Polizisten.

Beide Männer alkoholisiert

Schließlich musste auch er unter Anwendung von Körperkraft festgenommen werden. Beide wurden in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht. Bei beiden wurde eine Alkoholisierung festgestellt. Beim 25-Jährigen wurde eine geringe Menge Suchtmittel sichergestellt.