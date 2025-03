Auto stürzt über Böschung: Zwei Männer schwer verletzt

In Hart bei Eggersdorf kam es am 1. März zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten.

Veröffentlicht am 2. März 2025, 06:14 / ©KK

Am Samstagabend, dem 1. März 2025, kam ein 21-jähriger Autofahrer in Hart bei Eggersdorf im Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Fahrzeug von der Straße ab. Der Unfall ereignete sich gegen 17.05 Uhr auf der Volkersdorferstraße (L364) in Fahrtrichtung Kumberg. Kurz vor dem Ortsgebiet Volkersdorf geriet der Wagen aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn, stürzte über eine Böschung und überschlug sich. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurden die beiden Verletzten, die aus Graz stammen, mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 bzw. dem Rettungsdienst ins LKH Graz gebracht. Die Ursache des Unfalls wird derzeit von der Polizei ermittelt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.03.2025 um 06:18 Uhr aktualisiert