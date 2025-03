Alkolenker (24) weicht Wild aus und landet im Acker

Am 2. März 2025, gegen 2.15 Uhr, kam ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau mit seinem Auto auf der Maltatal Landesstraße im Gemeindebereich von Malta, wegen Wildwechsels von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er eine Hecke und kam schließlich in einem Acker zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand schwerer Sachschaden. Ein Alkotest verlief positiv.