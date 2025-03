Brand auf der Rodelbahn Gerlosstein: Motorschlitten in Flammen

In Schwaz kam es am 2. März zu einem Brand auf einer Rodelbahn.

Am 2. März 2025, gegen 3 Uhr, geriet ein Motorschlitten auf der Rodelbahn Gerlosstein in Hainzenberg (Bezirk Schwaz) in Brand. Ein Angestellter eines Gastronomiebetriebs war talwärts unterwegs, als das Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache Feuer fing. Der Fahrer blieb unverletzt und setzte umgehend einen Notruf ab. Die Feuerwehr Hainzenberg wurde mithilfe von Motorschlitten anderer Gastronomiebetriebe zur Einsatzstelle transportiert und löschte den Brand mit Feuerlöschern. Am Motorschlitten entstand Totalschaden.