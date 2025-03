Bombendrohungen in Österreich: Verdächtiger bleibt auf freiem Fuß

Der Schweizer, der beschuldigt wird, im vergangenen Herbst Bombendrohungen gegen österreichische Einrichtungen geschickt zu haben, bleibt weiterhin auf freiem Fuß. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Gallen teilte der APA mit, dass der Mann nach wie vor Zugang zu seinem Laptop und Handy habe. Auf die Frage, ob somit weiterhin Drohschreiben versendet werden könnten, wies der Sprecher darauf hin, dass weiterhin die Unschuldsvermutung gelte.

Verfahren noch nicht übernommen: Weitere Unterlagen aus Österreich ausständig

Die Staatsanwaltschaft in St. Gallen hat das Verfahren bislang noch nicht übernommen, da noch Unterlagen aus Österreich ausstehen. Aus St. Gallen wurde mitgeteilt, dass diese Unterlagen noch eingereicht werden müssen. Laut der Staatsanwaltschaft in Linz wurden am 12. Februar erneut Unterlagen mit dem Ersuchen um Übernahme des Verfahrens bezüglich vier weiterer Drohschreiben verschickt. Eine Sprecherin erklärte, dass derzeit ein Zwischenbericht in Linz erstellt werde, der ebenfalls an St. Gallen weitergeleitet werden soll.

Schweizer Staatsbürgerschaft blockiert Auslieferung: Österreich auf Justiz angewiesen

Schweizer Staatsbürger müssen einer Auslieferung in andere Länder zustimmen. Da der mutmaßliche Täter dieser nicht zugestimmt hat, ist Österreich auf die Zusammenarbeit mit der Schweizer Justiz angewiesen. „Wir werden dieser Person ohne die Schweizer Behörden nicht habhaft“, erklärte Ulrike Breiteneder von der Staatsanwaltschaft Linz im Oktober gegenüber der APA.

Wirtschaftlicher Schaden für die ÖBB durch Bombendrohungen

Das Ausmaß des wirtschaftlichen Schadens für die ÖBB wurde inzwischen bekannt: Laut einem Sprecher der ÖBB liegt der Betrag im höheren fünfstelligen Bereich. Insgesamt waren 690 Züge von den Bombendrohungen im vergangenen Herbst betroffen. 53 Züge pro Drohung mussten eingeschränkt werden, darunter zehn Züge der ÖBB. Die Beeinträchtigungen im Zugverkehr führten zu rund 29.000 Minuten an Verspätungen, ohne die entfallenen Halte und Züge zu berücksichtigen.

Bombendrohungen in Österreich: Mehrere Fälle gegen öffentliche Einrichtungen

Ende September und Anfang Oktober wurden mehrere Bombendrohungen per E-Mail an die Landespolizeidirektionen der betroffenen Regionen gesendet. Die Drohungen gegen die Bahnhöfe wiesen ähnliche Formulierungen auf, weshalb bereits frühzeitig vermutet wurde, dass ein und derselbe Täter dahintersteckt. Insgesamt gab es zahlreiche Drohungen, die nicht nur Bahnhöfe, sondern auch Schulen, das Wiener Straflandesgericht und Einkaufszentren betrafen.

VUnklare Zahl der Drohungen und Gerüchte über psychische Gesundheit

Der 20-jährige Schweizer Verdächtige wurde nach den Bombendrohungen durch die österreichischen Sicherheitsbehörden, unter der Leitung der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), als Tatverdächtiger ermittelt. Auf Grundlage eines Rechtshilfeersuchens wurde ein EU-Haftbefehl gegen ihn erlassen. Zudem führte die Schweizer Polizei damals eine Razzia bei ihm durch. Es ist noch unklar, für wie viele und welche Drohungen der Verdächtige tatsächlich verantwortlich ist. Gerüchte über eine psychische Erkrankung des Mannes und die Möglichkeit, dass er die Drohungen aus einer Klinik verschickt hat, wurden jedoch von der Staatsanwaltschaft St. Gallen zurückgewiesen. (APA/Red; 2.3.25)