Grüngleise in Wien: Ein Schritt Richtung grünere Zukunft

Straßenbahnen gelten als besonders umweltfreundliches Verkehrsmittel. Wenn man diese mit grünem Stadtbild kombiniert, wird die Zukunft der Städte noch nachhaltiger. Ein „Grüngleis“ bezeichnet Gleiskörper, die mit bepflanzten Überbauten versehen sind. In vielen europäischen Städten werden solche parkähnlichen Trassen zunehmend bevorzugt. „Aus ästhetischen und ökologischen Gründen spricht vieles für ein Grüngleis“, so die Wiener Linien, die eine solche Initiative ins Leben rufen möchten – zunächst in kleinerem Maßstab.

Vorteile von Grüngleisen: Ökologische und ästhetische Effekte

Das erste Grüngleis in Wien wurde 1988 in der Wolkersbergenstraße in Hietzing angelegt. Heute zählt die Stadt insgesamt 9,9 Kilometer Grüngleise – bei einer Gesamtgleislänge von 342 Kilometern. Thomas Hammer, der seit zehn Jahren bei den Wiener Linien tätig ist, erinnert sich: „Als ich vor zehn Jahren zu den Wiener Linien gekommen bin, war das kaum ein Thema“, erzählt der TU-Absolvent, der sich seitdem für mehr Grün im Stadtbild einsetzt und inzwischen den Fachbereich für Planung und Gleisinspektion leitet. „Damals war es mangelndes Bewusstsein, aber auch eine Geldfrage.“ Heute gibt es keinen Zweifel an den Vorteilen: Pflanzen binden Staub und CO2, der unversiegelte Boden dient als Wasserspeicher und schützt bei Starkregen. Zudem hat das Grüngleis einen Kühlungseffekt im Sommer, verbessert das Mikroklima und mindert die Lärmbelastung. Auch das Erscheinungsbild der Stadt profitiert von der Begrünung.

„Jede Woche mindestens eine Anfrage“

Da die Kosten im Rahmen gehalten werden müssen, hat der Experte in den letzten zehn Jahren versucht, kostengünstigere Alternativen zu herkömmlichen Gleisen zu entwickeln. Der Einsatz von Grüngleisen kann jedoch erst bei der routinemäßigen Gleiserneuerung geprüft werden. Für gerade Strecken wird eine durchschnittliche Lebensdauer von 40 Jahren angenommen, für Kurven nur die Hälfte. „Wir bekommen diesbezüglich jede Woche mindestens eine Anfrage auch aus den Bezirken – und zwar von allen Fraktionen“, so der Experte. Kürzlich wollte der Alsergrund bei der Gleiserneuerung der Linie D im Bereich des Schlickplatzes sowie bei der Neugestaltung der Universitätsstraße ebenfalls Grüngleise einsetzen. Am Ende wurden jedoch wieder Betonplatten verwendet.

Hindernisse bei der Umsetzung von Grüngleisen

„Häufig scheitert es am Nein der Blaulichtorganisationen“, berichtet Hammer. Im standardmäßigen Prüfverfahren haben diese die Möglichkeit, festzulegen, ob der Gleiskörper für Notfalleinsätze weiterhin befahrbar bleiben muss. Auch als Fläche für Feuerwehraufstellungen oder als Zufahrt für Lieferanten und Müllabfuhr darf das Gleis nicht genutzt werden. Im Fall der Universitätsstraße wird der Gleiskörper zusätzlich nicht nur für den Nachtbus, sondern auch als Zufahrt zu zwei privaten Garagen

Kategorisierung des Schienennetzes gestartet

Hammer und sein Team haben nun das gesamte Schienennetz der Wiener Linien in vier Kategorien unterteilt. So wird schnell ersichtlich, welche Strecken problemlos ausgetauscht werden können, bei welchen nur kleine Änderungen erforderlich sind und wo größere bauliche und organisatorische Maßnahmen nötig wären, wie etwa der Wegfall von Parkplätzen. Kategorie vier bedeutet: eine Umsetzung ist nicht möglich.

Kompromisslösung für Grüngleis: Wiedner Hauptstraße als Beispiel

„Gar nichts geht nicht“ war kürzlich die Devise beim Umbau der Wiedner Hauptstraße. Durch des engagierten Einsatzes des Bezirks blieb von einem ursprünglich ambitionierten Plan nur noch knapp 100 Meter Grüngleis übrig, die aktuell jedoch eher wenig ansprechend wirken. Zum Einsatz kam ein Rasengitter aus recyceltem Plastik, das mit dem bodendeckenden Dickpflanzengewächs Sedum bepflanzt wurde und eine Notbefahrung ermöglicht. Darunter befindet sich eine Standard-Gleistragplatte. Zwar ist dies keine vollständige Entsiegelung, doch für Hammer stellt diese Lösung „einen guten Kompromiss“ dar.

Unterschiedliche Grüngleis-Varianten in Wien

Grüngleis ist nicht gleich Grüngleis. Während die perforierten Beton-Lochplatten, wie sie auf etwa 1,8 Kilometern in der Simmeringer Hauptstraße verwendet wurden, mittlerweile nicht mehr genutzt werden, gilt der hochliegende Rasen, wie er bei der D-Wagen-Verlängerung im Helmut-Zilk-Park in Favoriten zum Einsatz kam, als das Aushängeschild der Grüngleis-Technologie. Dieser Rasen wird so stark als Wiese wahrgenommen, dass Sicherheitszäune aufgestellt werden mussten, um die Gleistrasse optisch abzugrenzen. Der tiefliegende Rasen, bei dem die Schienen klarer sichtbar sind, macht rund ein Fünftel der Grüngleise in Wien aus.

Schrittweise Erweiterung der Grüngleisflächen in Wien

Aktuell werden bei den neuen Straßenbahnlinien 12 und 27 sowie der Verlängerung der Linie 18 abschnittsweise Grüngleise verlegt, insgesamt etwa 1,1 Kilometer von 7,7 Kilometern Neubaustrecke. Im Rahmen der laufenden Gleisbauinitiative, bei der alte Gleisanlagen ersetzt werden, sind in diesem Jahr jedoch nur rund 300 Meter Grüngleis im Bereich des Margaretengürtels/Wienzeile geplant.

Opferung von Parkplätzen und Fahrspuren nötig

Laut dem Experten ist der Grund, warum Wien nicht so schnell wie Brüssel, Bordeaux oder Stuttgart wird, auch die begrenzte Straßenbreite in der Stadt. In anderen Städten gibt es oft mehr Platz, was die Integration von Grüngleisen erleichtert. In Wien hingegen erfordert der Platzbedarf Lösungen wie die Reduzierung von Parkplätzen oder Fahrspuren, um die nötigen Umgestaltungen vorzunehmen. Die Bereitschaft, diese Kompromisse einzugehen, wird entscheidend für den Erfolg von Grüngleisen in der Stadt sein. (APA/Red; 2.3.25)