Grazer schoss Freundin Pfeil ins Herz: Anklage wurde erhoben

Am 15. September griff der 38-jährige Lebensgefährte einer 42-jährigen Frau in Graz mit Pfeil und Bogen an und fügte ihr lebensgefährliche Verletzungen zu.

Am 15. September griff der 38-jährige Lebensgefährte einer 42-jährigen Frau in Graz mit Pfeil und Bogen an und fügte ihr lebensgefährliche Verletzungen zu.

Am 15. September wurde eine 42-jährige Frau in Graz von ihrem 38-jährigen Lebensgefährten mit Pfeil und Bogen angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Der Mann schoss zwei Pfeile auf den Oberkörper der Frau, wobei beide Pfeile tief eindrangen und mehrere Organe verletzten, darunter das Herz. Die Frau konnte noch selbst die Polizei verständigen, aber aufgrund ihrer schweren Verletzungen war ihre Aussage zunächst schwer verständlich. Sie wurde sofort notärztlich versorgt und ins LKH Graz eingeliefert, wo sie operiert wurde und sich in kritischem, aber stabilen Zustand befand.

Tatverdächtiger nach Pfeil-Angriff auf Freundin festgenommen

Der Tatverdächtige ergriff nach dem Vorfall die Flucht mit einem Fahrzeug, wobei er auch eine Schusswaffe bei sich hatte. Eine intensive Fahndung führte die Polizei in die Südoststeiermark, wo der Mann gegen 19 Uhr in der Nähe von Fehring entdeckt wurde. Spezialeinheiten wie das Cobra-Einsatzkommando und die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) nahmen den Mann fest, wobei es zu einem Schusswechsel kam. Der 38-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Er befand sich ebenfalls in Lebensgefahr. Die Ermittlungen ergaben, dass sowohl der Mann als auch die Frau dem Suchtmittelmilieu zugeordnet werden. Mehr dazu hier: Grazer schoss mit Pfeil und Bogen auf Freundin – hüllt sich in Schweigen

Anklage wegen versuchten Mordes und Widerstand gegen die Staatsgewalt

Der 38-jährige Tatverdächtige wird von der Staatsanwaltschaft Graz wegen versuchten Mordes sowie versuchtem Widerstand gegen die Staatsgewalt angeklagt. Wie Hansjörg Bacher, Sprecher der Staatsanwaltschaft, gegenüber der „Kleinen Zeitung“ bestätigte, wurde die Anklage bereits erhoben, ist jedoch noch nicht rechtskräftig. Die Ermittlungen zu dem Vorfall, bei dem der Mann seine Freundin mit Pfeil und Bogen lebensgefährlich verletzte, sind noch nicht abgeschlossen.