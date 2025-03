Mehr Schutz für Gewaltopfer: Steiermark erhöht Tagsätze für Frauenhäuser

Kurz vor dem Weltfrauentag am 8. März hat die Steiermärkische Landesregierung auf Initiative von Soziallandesrat Hannes Amesbauer eine Erhöhung der Tagsätze für Gewaltschutzeinrichtungen beschlossen. Diese Maßnahme betrifft insbesondere die Frauenhäuser in Graz und Kapfenberg. Trotz der angespannten Finanzlage des Landes Steiermark zeigt sich die FPÖ-Landtagsabgeordnete und Frauensprecherin Kerstin Zambo erfreut über diese Entscheidung.

Wichtiger Schritt für den Schutz von Gewaltbetroffenen

„Gemeinsam mit unserem Koalitionspartner ist uns hier ein wichtiger Schritt für jene gelungen, die unseren Schutz bedürfen“, erklärte Zambo. Sie betonte, dass angesichts des knappen Budgets und der Begrenzung der Neuverschuldung alle finanziellen Ausgaben sorgfältig abgewogen werden müssen. Die Erhöhung der Tagsätze für Gewaltschutzeinrichtungen zeige jedoch, dass der Schutz und die Unterstützung von Gewaltbetroffenen für die Landesregierung oberste Priorität haben.

Sicherstellung der Versorgung und Unterstützung für Gewaltbetroffene

Mit der Erhöhung wird sichergestellt, dass die Frauenhäuser weiterhin in der Lage sind, eine kostendeckende Versorgung der Betroffenen zu gewährleisten. „Eine sichere Anlaufstelle, in der betroffene Frauen und Minderjährige vor Gewalttätern geschützt sind und gleichzeitig Hilfsangebote in Anspruch nehmen können, ist von hoher Wichtigkeit und muss auch entsprechend unterstützt werden“, so Zambo abschließend.