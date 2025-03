Warnung an Spotify-Nutzer: BetrÃ¼ger haben es auf deine Daten abgesehen

Achtung, Spotify-Nutzer: Derzeit werden betr√ľgerische E-Mails verschickt, in denen man aufgefordert wird, die Zahlungsdaten zu aktualisieren.

Achtung, Spotify-Nutzer: Derzeit werden betr√ľgerische E-Mails verschickt, in denen man aufgefordert wird, die Zahlungsdaten zu aktualisieren.

Veröffentlicht am 2. März 2025, 07:59 / ©Montage: Canva

Kriminelle zielen erneut auf Spotify-Nutzer ab. Zurzeit werden Phishing-E-Mails verschickt, in denen behauptet wird, dass eine Zahlung nicht erfolgreich verarbeitet werden konnte. Wer auf den darin enthaltenen Link klickt und seine Zahlungsdaten aktualisiert, √ľbermittelt diese direkt an die Betr√ľger. Watchlist Internet warnt vor dieser Masche und r√§t, in keinem Fall auf verd√§chtige E-Mails zu reagieren.

Wie sieht die E-Mail aus?

Die Phishing-E-Mail sieht sehr professionell aus und ahmt das Design echter Nachrichten von Spotify nach. Sie tr√§gt das Spotify-Logo und verwendet eine √§hnliche Sprache wie echte E-Mails des Unternehmens. Obwohl es unterschiedliche Versionen gibt, haben sie alle einen gemeinsamen Inhalt: Sie behaupten, dass das Abonnement aufgrund einer fehlgeschlagenen Zahlung vor√ľbergehend pausiert wurde.

©Watchlist Internet So sieht die Spotify Phishing E-Mail aus. Nicht anklicken!

Was passiert, wenn ich auf den Link klicke?

Wenn man auf den Link klickt, wird man zu einer Seite weitergeleitet, auf der man aufgefordert wird, die Login- und Kreditkarteninformationen einzugeben, um das Abonnement wieder zu aktivieren. Wenn man diese Daten eingibt, k√∂nnte man in die H√§nde von Kriminellen gelangen, die sie f√ľr betr√ľgerische Online-K√§ufe missbrauchen.

Hast du schon mal eine Phishing-E-Mail bekommen? Ja aber ich habe es sofort erkannt. Nein noch nie. Ja und ich habe sogar persönliche Daten angegeben. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

So erkennst du Phishing-Mails:

Ungew√∂hnlicher Absender : Phishing-E-Mails werden h√§ufig von Adressen verschickt, die sich nur minimal von der echten Adresse unterscheiden. √úberpr√ľfen Sie daher, ob die Absenderadresse mit der offiziellen Adresse des Unternehmens √ľbereinstimmt. Echte E-Mails von Spotify stammen immer von einer Adresse mit der Endung @spotify.com.

: Phishing-E-Mails werden h√§ufig von Adressen verschickt, die sich nur minimal von der echten Adresse unterscheiden. √úberpr√ľfen Sie daher, ob die Absenderadresse mit der offiziellen Adresse des Unternehmens √ľbereinstimmt. Echte E-Mails von Spotify stammen immer von einer Adresse mit der Endung @spotify.com. Unpers√∂nliche Anrede : Phishing-E-Mails werden h√§ufig in gro√üen Mengen versendet und beginnen daher oft mit einer unpers√∂nlichen Anrede wie ‚ÄěHallo‚Äú oder ‚ÄěSehr geehrte Damen und Herren‚Äú.

: Phishing-E-Mails werden h√§ufig in gro√üen Mengen versendet und beginnen daher oft mit einer unpers√∂nlichen Anrede wie ‚ÄěHallo‚Äú oder ‚ÄěSehr geehrte Damen und Herren‚Äú. Abweichende Webadresse : Phishing-Websites lassen sich h√§ufig durch eine un√ľbliche Webadresse identifizieren. Deshalb ist es wichtig, stets darauf zu achten, ob die URL mit der offiziellen Adresse des Unternehmens √ľbereinstimmt.

: Phishing-Websites lassen sich h√§ufig durch eine un√ľbliche Webadresse identifizieren. Deshalb ist es wichtig, stets darauf zu achten, ob die URL mit der offiziellen Adresse des Unternehmens √ľbereinstimmt. Zahlungsaufforderung: Falls man eine E-Mail von Spotify bekommt, in der man aufgefordert wird, die Zahlungsinformationen zu aktualisieren, handelt es sich um einen Betrugsversuch. Spotify wird niemals auf diese Weise Kontakt aufnehmen.

Was tun, wenn man bereits Daten eingegeben hat?

Es ist wichtig, sofort das Passwort zu √§ndern und dieses auch auf allen anderen Websites zu aktualisieren, auf denen man dasselbe Passwort verwendet. Dies hilft, weitere unbefugte Zugriffe zu verhindern. Zus√§tzlich sollte man den Kundenservice von Spotify kontaktieren und das Problem detailliert schildern, um die Situation zu kl√§ren. Falls man auf der betroffenen Plattform Zahlungsinformationen hinterlegt hat, ist es ratsam, den Vorfall auch dem Kreditkartenunternehmen zu melden und die n√§chsten Schritte zu besprechen, um sich vor m√∂glichen betr√ľgerischen Aktivit√§ten zu sch√ľtzen.