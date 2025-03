Jetzt geht’s los: Graz99ers kämpfen gegen Black Wings Linz

Am Sonntag, dem 2. März 2025, beginnen die Playoffs der ICE Hockey League. Die Graz99ers treffen im ersten Viertelfinalspiel auf die Black Wings Linz. Das Spiel wird ab 17.05 Uhr live auf JOYN und PULS 24 übertragen.

Schaust du dir das Eishockeyspiel an? Ja, ich bin sogar in der Eishalle! Ja aber ich schaue es mir gemütlich auf der Couch an. Nein, ich habe leider keine Zeit. Nein, das interessiert mich nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Graz99ers sichern sich Playoff-Platz nach starkem Grunddurchgang

Die Graz99ers haben sich im Grunddurchgang unter die besten sechs Teams der Liga platziert und damit einen Platz in den Playoffs gesichert. Sie treten nun gegen die Black Wings Linz an, die sich ebenfalls als starke Gegner erwiesen haben. In der Best-of-seven-Serie gilt es, die Leistung abzurufen und sich für die nächste Runde zu qualifizieren. Die Playoffs bieten den Fans und Eishockey-Interessierten packende Spiele, bei denen es für beide Teams um den Einzug in die nächste Runde geht.