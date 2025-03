Wiener Geschwisterduo „ballert“ sich zum Song Contest für Deutschland

Am 17. Mai findet das große Finale des Eurovision Song Contests statt. Für Deutschland gehen zwei Wiener an den Start.

Mitte Mai 2025 ist es wieder so weit: der Eurovision Song Contest geht über die Bühne. Diesmal in der Schweizer Stadt Basel. Wer für Österreich im zweiten Halbfinale am 15. Mai antritt, ist bereits klar. Johannes Pietsch alias JJ soll Österreich mit einem Mix aus Pop und Oper in den ESC-Himmel singen. Mehr dazu in: Pop meets Oper: Dieser Countertenor vertritt Österreich beim Song Contest.

Deutschland auf der Suche nach einer starken Stimme

Auch für Deutschland wird ein starkes Team für den Eurovision Song Contest 2025 gesucht. In der deutschen Fernsehshow „Chefsache ESC 2025: Wer singt für Deutschland?“ ging Stefan Raab gemeinsam mit den Sendern ARD und RTL auf die Suche nach dem passenden Act – und wurden fündig.

Geschwister-Duo Abor & Tynna aus Wien

Am gestrigen Samstagabend, 1. März 2025, kürten die Zuschauer den Gewinner-Act in einer Live-Show. Zur großen Überraschung: niemand geringeres als Geschwister-Duo Abor & Tynna aus Wien sang sich in die Herzen unserer deutschen Nachbarn. Die beiden kommen aus einer musikalischen Familie. Ihr Vater, Cellist bei den Wiener Philharmonikern, prägte sie von klein auf, sodass beide bereits früh klassische Instrumente erlernten. Die ersten gemeinsamen Songs entstanden 2016. Ihre musikalische Laufbahn führte sie von familiären Klassenzimmerabenden zu Auftritten in Wien, Berlin und Hannover. 2024 waren sie als Support-Act auf der Tour von Nina Chuba dabei.

Deutscher Song für Deutschland

Mit ihrem Song „Baller“ treten sie für Deutschland zum ersten Mal seit 18 Jahren wieder mit einem deutschsprachigen Hit beim Song Contest auf. „Wir musizieren zusammen, seit wir kleine Kinder sind. Früher Abor am Cello und ich auf der Querflöte. Heute steht er am Mischpult und ich am Mikrofon. Wir haben einen abenteuerlichen Weg hinter uns und einen noch abenteuerlicheren vor uns“, freut sich Tynna auf die gemeinsame Reise mit ihrem Bruder.