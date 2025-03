Saisonstart in Bruck: Joseph-Haydn-Orchester mit Strauss und Donauwalzer

Am 18. März startet das Joseph-Haydn-Orchester mit einem festlichen Konzert unter dem Titel „Happy Birthday, Johann Strauss“ in die neue Abo-Saison.

Am 18. März beginnt das Joseph-Haydn-Orchester die neue Abo-Saison mit einem festlichen Konzert unter dem Titel „Happy Birthday, Johann Strauss“. Das Konzert wird in Zusammenarbeit mit dem Jugendchor und dem Vokalensemble der Gesangsklasse Sigrid Rennert durchgeführt.

Kultur als wichtiger Bestandteil der Lebensqualität in Bruck an der Mur

Kultur spielt eine entscheidende Rolle für die Lebensqualität einer Stadt wie Bruck an der Mur. Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier (SPÖ) hob bei der Pressekonferenz im Kammermusiksaal der Musikschule hervor: „Die Förderung der Vielfalt der Kultur und der Musik hat für mich hohe Priorität. Sie bringt die Menschen zusammen, inspiriert und bereichert unser Leben auf vielfältige Weise.“

Höhepunkte der Saison: Donauwalzer und junge Musiktalente

„Ein besonderer Höhepunkt des Konzerts wird die Darbietung des Donauwalzers mit dem Jugendchor sein. Wir sind sehr stolz auf die Leistungen des Joseph-Haydn-Orchesters“, so Andreas Farnleitner, Musikschuldirektor und musikalischer Leiter des Orchesters. Am 20. Mai folgt das Konzert „Young Artists Vol. 2“, bei dem die Flötistin Zala Tirs mit dem Joseph-Haydn-Orchester spielt. Der Dirigent David Schlager wird den Abend leiten, der junge österreichische Musiktalente präsentiert.

David Schlager und das Weihnachtsoratorium zum Saisonabschluss

David Schlager, bekannt für seinen Dirigierstil, wurde kürzlich als Sieger des Constantin-Silvestri-Dirigierwettbewerbs an der Nationaloper Bukarest ausgezeichnet. Den Abschluss der Abo-Saison 2025 bildet das Weihnachtsoratorium von Bach, das am 25. November von der Stadtpfarrkantorei Bruck an der Mur und dem Joseph-Haydn-Orchester unter der Leitung von Herbert Handl aufgeführt wird.

Herbert Handl erneut mit der Stadtpfarrkantorei bei Bachs Weihnachtsoratorium

Handl, ein gebürtiger Brucker und erfahrener Kirchenmusiker, wird erneut mit der Stadtpfarrkantorei zusammenarbeiten, nachdem im Vorjahr bereits „Die Schöpfung“ von Haydn erfolgreich aufgeführt wurde. Handl beschäftigt sich seit Jahren mit Alter Musik und ihrer historischen Aufführungspraxis und ist in der Musikszene von Bruck an der Mur etabliert.

Nachwuchsförderung im Joseph-Haydn-Orchester

Gabriela Holzgruber, Obfrau des Fördervereins des Joseph-Haydn-Orchesters, betonte die Bedeutung der Nachwuchsförderung: „Im Joseph-Haydn-Orchester erhalten talentierte Musikschüler immer wieder die Möglichkeit, ihre ersten Orchestererfahrungen zu sammeln.“ Der Förderverein unterstützt die Mitglieder des Orchesters, übernimmt organisatorische Aufgaben und fördert junge Musiker durch verschiedene Projekte.

ABO-Konzerte im Überblick: 18. März: „Happy Birthday, Johann Strauss“ – Lieder und Arien, Jugendchor und Vokalensemble der Gesangsklasse Sigrid Rennert, Solisten: Magdalena Hirzberger, Stefanie Schöberl, Albert Formanek. Leitung: Andreas Farnleitner.

„Happy Birthday, Johann Strauss“ – Lieder und Arien, Jugendchor und Vokalensemble der Gesangsklasse Sigrid Rennert, Solisten: Magdalena Hirzberger, Stefanie Schöberl, Albert Formanek. Leitung: Andreas Farnleitner. 20. Mai: „Young Artists Vol. 2“ – Flötistin Zala Tirs und das Joseph-Haydn-Orchester. Leitung: David Schlager.

„Young Artists Vol. 2“ – Flötistin Zala Tirs und das Joseph-Haydn-Orchester. Leitung: David Schlager. 25. November: Weihnachtsoratorium von Bach – Stadtpfarrkantorei Bruck an der Mur, Joseph-Haydn-Orchester. Leitung: Herbert Handl. Beginn: 19 Uhr, Stadtsaal Bruck an der Mur.

