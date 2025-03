Mit Kerze gespielt: Kind (8) löste Brand in Kapelle aus

Veröffentlicht am 2. März 2025, 09:33 / ©5 Minuten

Gestern Nachmittag, Samstag 1. März 20225, wurde die Polizei über eine Rauchentwicklung in Feldkirch verständigt. Gegen 15.30 Uhr fing es in der St. Antonius Straße bei der dort befindlichen Kapelle an zu brennen.

Altartuch fing an zu brennen

Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert und traf kurze Zeit später bei der Kapelle ein. Dort angekommen konnte ein vorsätzliche verursachter Glimmbrand festgestellt werden. Ein 8-jähriges Kind hat mit einer Kerze das Altartuch angezündet und so einen Brand verursacht.

Florianis rückten aus

Das Altartuch wurde zerstört und auch am Altar blätterte die Farbe wegen des Feuers ab. Die freiwillige Feuerwehr Tisis rückte mit einem Fahrzeug und neun Personen aus und entlüftete die verrauchte Kapelle. Wie hoch der Schaden ist, kann aktuell noch nicht gesagt werden.