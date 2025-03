Als einzige in Österreich: Wiener Baupolizei ist „unbestechlich“

Veröffentlicht am 2. März 2025, 09:50 / ©Stadt Wien/David Bohmann

Anfang dieser Woche wurde der Wiener Baupolizei offiziell die „Komplettzertifizierung“ für eine aufwändige und alle Bereiche umfassende Compliance-Prüfung durch TÜV-Austria GmbH als Urkunde überreicht. Damit ist jetzt offiziell, dass „die MA 37 im Pool der Unbestechlichkeit der österreichischen öffentlichen Hand ganz vorne dabei ist“ und damit ein Alleinstellungsmerkmal hat: „Derzeit ist keine andere Verwaltungseinheit in Österreich bekannt, die diese Komplettzertifizierung nach ISO 37301 über sich ergehen ließ und schaffte“, gibt die Stadt Wien bekannt.

Regel und Vorschriften in Wien

Für den Wiener Magistratsdirektor Dietmar Griebler ist die TÜV-Auszeichnung „eine logische Konsequenz der Einhaltung von Regeln und Vorschriften, aber auch in Richtung Transparenz. Als größte Baupolizei Österreichs hat sich die MA 37 damit offiziell den auferlegten strengen externen Normen unterworfen“, so Griebler. „Somit ist offiziell dokumentiert, dass Compliance-Vorgaben mit gewissenhafter Regeltreue in dieser Abteilung ‚internalisiert‘ sind.“

„Vorbild für andere Dienststellen“

Es brauche gewisse berufsethische Standards, mit denen die öffentliche Hand und Verwaltungen österreichweit arbeiten bzw. auf die sie auch zurückgreifen können. „Diese TÜV-Zertifizierung ist ein willkommenes Gütesiegel – vor allem, weil regelkonformes Arbeiten mit der Bauordnung nicht immer zugunsten eines Antragstellers verlaufen kann. Beinahe reflexartig werde von solchen Antragsteller dann via Medien einiges ausgerichtet und die Öffentlichkeit ist nicht selten geneigt zu glauben, dass hier etwas falsch gelaufen sei. „Unsere Baupolizei ist mit dieser Auszeichnung großes Vorbild für andere Dienststellen.“

Mehr als ein „netter Blickfang“

Für Baupolizeichef Gerhard Cech war die Überreichung der Urkunde „ein besonderes Ereignis“ und etwas „worauf man stolz sein kann“: „Es war aber auch viel Arbeit mit einer international normierten Reglementierung, die uns letztendlich Konformität mit den höchsten Standards bescheinigte.“ Das neue Gütesiegel in Form der gerahmten Urkunde wäre für die Wiener Baupolizei nicht nur netter Blickfang im Eingangsbereich der Abteilungsleitung, sondern auch kein Ruhekissen, sondern Ansporn, sich im Compliance-Bereich immer auf dem Laufenden zu halten und weiterzuentwickeln, sagt Cech abschließend.