Auto in Reisebus geprallt: Schwere Unfälle forderten Wiener Einsatzkräfte

Am Lerchenfelde Gürtel kam heute Nacht, Sonntag 2. März 2025, ein Auto von der Fahrbahn ab, schlitterte über einen Randstein und fuhr gegen einen Baum. Der Baum wurde durch die Wucht des Anpralls entwurzelt, das Autowrack kam auf dem umgestürzten Baum zu stehen. Drei Personen waren im Auto unterwegs.

Unfall am Lerchenfelde Gürtel: Drei Personen im Auto

Als die alarmierten Kräfte der Berufsfeuerwehr Wien eintrafen, hatten bereits alle Insassen den Wagen unverletzt verlassen. „Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, zogen den Wagen mit einer Seilwinde vom Baum und stellten ihn an einer von der Polizei bezeichneten Stelle gesichert ab“, heißt es von Seiten der Wiener Feuerwehr in einem aktuellen Einsatzbericht. Der Baum wurde mit einer Motorsäge zerteilt, die Teile gesichert abgelegt.



©Stadt Wien | Feuerwehr | EIn Baum musste von der Feuerwehr zerstückelt werden. ©Stadt Wien | Feuerwehr | Die drei Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Am Gaudenzdorfer Gürtel: Autos kamen ins Schleudern

Wenige Minuten später kollidierten am Gaudenzdorfer Gürtel in einer Linkskurve zwei Autos miteinander – sie kamen ins Schleudern. Ein Auto prallte dabei in das Heck eines geparkten Reisebusses, das andere Fahrzeug blieb schwer beschädigt am Parkstreifen stehen. Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

©Stadt Wien | Feuerwehr | Vom Auto blieb nicht mehr viel übrig. ©Stadt Wien | Feuerwehr | Das Auto prallte mit voller Wucht gegen den Bus.

Unfallwracks geborgen – eine Person verletzt

Die Florianis der Stadtfeuerwehr Wien brachten Bindemittel auf, um ausgetretene Flüssigkeiten unter Kontrolle zu bringen. Mit einer Lastkette wurde das Unfallwrack aus dem Heck des Reisebusses gezogen. Beide Autowracks wurden auf Anweisung der Polizei nahe der Unfallstelle gesichert abgestellt. „Die Einsatzkräfte der Feuerwehr entfernten abstehende Teile des Reisebusses und Wrackteile von der Fahrbahn. Die Fahrbahnreinigung übernahm die MA 48“, heißt es von Seiten der Einsatzkräfte weiter. Wie genau es zu den Unfällen kommen konnte, ist bislang noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.