Mehr Bewegung für alle: Leoben baut Gesundheitprogramm aus

Die Stadt Leoben bietet Vital-Pässe für jedes Alter an.

Veröffentlicht am 2. März 2025, 10:57 / ©Armin Russold

Ab März 2025 wird die Stadt Leoben neben der fünften Auflage des Vital-Passes für Senioren auch neue Vital-Pässe für Kinder, Jugendliche und Erwachsene anbieten. Diese Erweiterung ergänzt das bestehende Angebot im Bereich der Gesundheitsförderung.

Gesundheit, Bewegung und Wissensaustausch für ein aktives Alter

Der Vital-Pass für Senioren, der seit 2023 im Rahmen des Community Nursing-Projekts angeboten wird, hat sich gut etabliert. Die fünfte Auflage 2025 wird mit 800 Exemplaren zur Verfügung stehen. Das Programm umfasst Kurse und Workshops zu Themen wie Ernährung, Yoga unter dem Motto „Yoga kennt kein Alter“ und Gedächtnistraining mit „Geistig fit im Alter“. Auch Wassergymnastik bleibt Teil des Angebots. In diesem Jahr kommt zudem eine „Sessel-Yoga“-Gruppe hinzu. Das Vortragsangebot zum Thema „Gesundes Altern“ wurde ebenfalls erweitert. Styria Vitalis bietet Workshops zu „Fühl dich wohl“ und „Fit für ein langes Leben“ an, das Kuratorium für Verkehrssicherheit informiert in „Stolperfalle Mensch?“ über Sturzprävention und die Seelsorge befasst sich mit dem Thema „Endlichkeit“.

Vital-Pass für Kinder und Jugendliche 2025: Bewegung, Ernährung und Spaß

Der Vital-Pass für Kinder und Jugendliche geht 2025 in die zweite Runde und richtet sich an Familien mit Kindern im Kleinkind- bis Jugendalter. Von März bis Juni 2025 wird ein umfangreiches Programm angeboten, das Bewegung und gesunde Ernährung fördert. Es umfasst bekannte Angebote wie Bewegungshits für Kids, Kinder-Yoga, Taekwondo, Kochpartys und Trommelkurse. Neu hinzu kommen Skater-Workshops, Schwimm- und Pumptrack-Kurse, Tennis, Bouldern, internationale Tänze, Waldzeit-Auszeiten sowie ein Erste-Hilfe-Kurs für Eltern. „Gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung, insbesondere in der Gruppe, sind essenziell für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Durch gemeinsame Aktivitäten werden nicht nur körperliche Fitness und Wohlbefinden gefördert, sondern auch soziale Kompetenzen gestärkt“, betont Bürgermeister Kurt Wallner (SPÖ).

Vital-Pass für Erwachsene: Sport und Gesundheitsangebote in Leoben

Im Rahmen der Bewegungsinitiative führt die Stadt Leoben einen Vital-Pass für Erwachsene ein. Das Sportangebot umfasst unter anderem Mondscheinschwimmen, Tennis, Tanzen – Jungle Body, Wandern, Laufen und Nordic Walking. In Zusammenarbeit mit einer Apotheke wird ein Workshop zur Salbenherstellung angeboten. Zudem finden Ernährungsvorträge, Workshops zu „Bewegungsroutinen im Alltag“ sowie ein Vortrag von Styria Vitalis zum Thema „Wenn die Seele brennt“ statt.