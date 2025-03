Restaurant-Streit eskalierte: Bruder (23) tauchte mit Messer auf

Die Polizei wurde alarmiert, da ein Streit in einem Restaurant in Wien-Favoriten eskalierte. Dabei wurde ein 23-Jähriger festgenommen.

Veröffentlicht am 2. März 2025, 11:17 / ©5 Minuten

Am gestrigen Abend, 1. März 2025, um 18 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten zu einem Vorfall in einem Restaurant in Favoriten gerufen, bei dem es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Gast und mehreren Mitarbeitern kam.

22-Jähriger soll Restaurant verlassen

Nachdem ein 22-jähriger Gast eine Bestellung aufgegeben hatte, soll es zu einem Streit gekommen sein. Die Situation eskalierte, als er von den Mitarbeitern aufgefordert wurde, das Restaurant wieder zu verlassen.

Bruder bedrohte Mitarbeiter mit dem Messer

Es kam zwischen dem Gast und den Mitarbeitern zu einem kurzen Schlagabtausch. Der 22-Jährige soll daraufhin gegangen sein, jedoch kurze Zeit später wieder zurückgekehrt sein, begleitet von mehreren Verwandten, darunter seinem 23-jährigen Bruder, der ein Messer sichtbar in seinen Händen mitgeführt haben soll. Dieser soll die Mitarbeiter daraufhin bedroht haben.

23-Jähriger wurde vorläufig festgenommen

Es kam erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei soll einer der beiden Brüder verletzt worden sein. Dieser wurde durch die Wiener Berufsrettung vor Ort notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Dem 23-jährigen Bruder wurde das Klappmesser abgenommen und es wurde sichergestellt. Er wurde aufgrund des Verdachts der gefährlichen Drohung vorläufig festgenommen und angezeigt. Der Mitarbeiter des Lokals wurde hinsichtlich des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.