Schwer verletzt: Mann (30) mit Baseballschlägern brutal attackiert

Ein 30-jähriger Iraker am wurde gestern Abend, Samstag 1. März 2025 gegen 23 Uhr, an der Seefelder Straße in Zirl von mehreren Tätern mit vermutlich Baseballschlägern attackiert.

Ins Krankenhaus gebracht

Er blieb mit schwer verletzt am Boden liegen. Die Angreifer schlugen auf sein Gesicht ein. Danach suchten sie das Weite. Der 30-Jährige wurde von der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Weitere Ermittlungen sind im Gange. Warum der Mann auf offener Straße verprügelt wurde, ist ebenfalls noch nicht bekannt.