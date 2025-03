Großübung am Dreiländereck: 160 Einsatzkräfte trainieren für den Ernstfall

In Schönfeld in der Gemeinde Thomatal im Salzburger Lungau, fand am Samstag, 1. März 2025, die Winterbezirksübung der Bergrettung Lungau statt. Rund 160 Einsatzkräfte der Blaulichtorganisationen trainierten bei acht Szenarien an verschiedenen Einsatzorten im Dreiländereck Salzburg-Kärnten-Steiermark für den Ernstfall.

Lawinenunglück, Kletterunfall und Co.

Die Szenarien spielten sich zwischen 1.725 und 2.340 Metern Seehöhe ab. „Es war die größte und umfassendste Übung bisher“, so Hannes Kocher, Bezirksleiter der Lungauer Bergrettung. Vier Lawinenunglücke, dazu zwei verunglückte Kletterer im Bereich Großer Königsstuhl, außerdem Schneeschuhwanderer in Not im Gebiet der Rosaninscharte, ein Quad-Unfall mit vier Verletzten in einen schwer zugänglichen Graben sowie ein schwerer Forstunfall waren die Herausforderungen. Das Pensum an Rettungsaufgaben wurde innerhalb eines Vormittags absolviert.

Unterstützung aus Kärnten und der Steiermark

Maßgeblich an der Großübung beteiligt waren die Teams der Bundesheer-Hubschrauber „Black Hawk“ und „Bell 212“ sowie der „Libelle“ der Flugeinsatzstelle des BMI. Gemeinsam sorgten sie in 36 Flügen ab dem Sammel- und Stützpunkt bei der Pension Almsonne in Schönfeld um den Mannschafts- und Materialtransport ins alpine Gelände sowie für Personenbergungen am Seil vom Einsatzgebiet am Großen Königsstuhl. Koordiniert wurden die Übungsaufgaben von der Einsatzleitung der Bezirkshauptmannschaft Tamsweg gemeinsam mit den Einsatzorganisationen. Unterstützt wurden sie von den Bergrettungs-Ortstellen aus dem Salzburger Lungau (Tamsweg, Mauterndorf, Zederhaus, Muhr), dem Lieser-Maltatal aus Kärnten sowie aus Murau (Steiermark). Auch die Salzburger und Kärntner Bergrettungs-Suchhundestaffeln, das Rote Kreuz Lungau und die Freiwilligen Feuerwehren Thomatal und Ramingstein waren vor Ort. Weiters standen die Feuerwehr-Flughelfer aus dem ganzen Lungau, der Bundesheer-Lawineneinsatzzug der Struckerkaserne und die Alpinpolizei im Einsatz.

Mit Hubschrauber, RTW und Quad unterwegs

Die Einsatzorte im Tal konnten zu Fuß durch die Einsatztrupps sowie mit Hilfe der Einsatzfahrzeuge der Blaulichtorganisationen erreicht werden. Die verletzten Personen wurden mit Quad und Rettungswagen abtransportiert. „Die Zusammenarbeit aller Einsatzorganisationen sollte im Mittelpunkt stehen und effizient für den Ernstfall geübt werden“, begründete Kocher den diesmal so umfassenden Übungsaufwand, „es geht vor allem darum, Schwachstellen in der Einsatzabwicklung aufzuzeigen und auszubessern.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.03.2025 um 11:58 Uhr aktualisiert